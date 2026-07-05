Θεατρική παράσταση: Μίλτος Σαχτούρης «Ο τρελός λαγός»

H Εταιρεία Θεάτρου «Μνήμη» παρουσιάζει μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Νύχτες Ιουλίου 2026», στον αίθριο χώρο του Θεάτρου Κυδωνία, θεατρική παράσταση βασισμένη στην ποίηση του σημαντικού ποιητή Μίλτου Σαχτούρη με τίτλο: «Ο τρελός λαγός». Η παράσταση, που αποτελεί μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη και μουσική Νίκου Ξυδάκη, θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 21:00.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο Τρελός Λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποίηση του Σαχτούρη, εκφράζοντας τον σύγχρονο άνθρωπο που ζει σε μια εφιαλτική και αποξενωμένη ατμόσφαιρα, σε έναν κόσμο απειλητικό και σημαδεμένο από τη βία της Ιστορίας. Ο ίδιος ο ποιητής, ως εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επηρεάστηκε βαθιά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο, γεγονός που αντανακλάται στην ποίησή του.

Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης και η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο πολιτικό φορτίο. Τα ποιήματά του δεν περιγράφουν την πολιτική πραγματικότητα με όρους καταγγελίας ή στρατευμένης αφήγησης, αλλά τη μεταμορφώνουν σε συμβολικές εικόνες που μεταφέρουν την αίσθηση του τρόμου, της αποξένωσης και της ασφυξίας.

Έτσι, το έργο του αποκτά μια διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει τη διαχρονική εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Η σύγκρουση ανάμεσα στην οδυνηρή εμπειρία του πολέμου και στη μεταφυσική ανάγκη της δημιουργίας αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της πολιτικής διάστασης στο έργο του Σαχτούρη. Ο ποιητής στοχάζεται πάνω στην έννοια της οδύνης χαρτογραφώντας τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κυριακή 5 Ιουλίου, 21.00 μμ πρεμιέρα

Δευτέρα 6 Ιουλίου, 21.00 μμ

Τρίτη 7 Ιουλίου, 21.00 μμ

Τετάρτη 8 Ιουλίου, 21.00 μμ

Παρασκευή 17 Ιουλίου, 21.00 μμ

Σάββατο 18 Ιουλίου, 21.00 μμ

Κυριακή 19 Ιουλίου, 21.00 μμ

Δευτέρα 27 Ιουλίου, 21.00 μμ

Τρίτη 28 Ιουλίου, 21.00 μμ

Τετάρτη 29 Ιουλίου, 21.00 μμ

Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων: 2821092395.

On-line πωλήσεις εισιτηρίων: www.ticketservices.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ποιήματα: Μίλτος Σαχτούρης

Σκηνοθεσία και αισθητική: Μιχάλης Βιρβιδάκης

Μουσικές συνθέσεις, μελοποιήσεις ποιημάτων: Νίκος Ξυδάκης

Φλάουτο και πιάνο: Φώτης Μυλωνάς

Φωτισμοί: Νέλια Μανωλάκη

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Κιοστεράκης, Χρυσούλα Λιγγερίδου, Ντένια Καραβασιλειάδη και Ελένη Ορνεράκη.

Η παράσταση συνοδεύεται από πρόγραμμα με πρωτότυπο κείμενο, εισαγωγικό στην ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη, γραμμένο ειδικά για την παράστασή μας από την Αγγέλα Γιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο σημείωμα της παράστασης ο Μιχάλης Βιρβιδάκης αναφέρει για τη συνεργασία με τον Νίκο Ξυδάκη: «Για τον Νίκο Ξυδάκη δεν χρειάζονται συστάσεις. Είναι γνωστή η ιδιαίτερη σχέση του με τον λόγο, με την ελληνική λογοτεχνία και την ελληνική ποίηση. Σαράντα χρόνια τώρα έχει μελοποιήσει κορυφαίους στιχουργούς και ποιητές μας. Από τον Μανώλη Ρασούλη έως τον Θοδωρή Γκόνη, από τον Μιχάλη Γκανά έως τον Διονύση Καψάλη, από τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου έως τον Γεώργιο Βιζυηνό, από τον Διονύσιο Σολωμό έως την Σαπφώ, ένα ανεκτίμητο κορφολόγημα από τις καλύτερες στιγμές της ελληνικής ποίησης».