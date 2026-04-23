Θεατρική παράσταση: «Η παρέλαση» στα Χανιά

Θεατρική παράσταση: «Η παρέλαση» (της Λούλας Αναγνωστάκη) θα παιχτεί στις 24, 25 και 26 Απριλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Βλησίδη στα Χανιά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κείμενο: Λούλα Αναγνωστάκη, Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Λιονάκης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Σωκράτης Παρασκευάς Ερμηνεύουν: Μανώλης Πίτερης – Κλωθάκης Χριστιάνα Κατσιμπράκη

Σκηνικά – Κοστούμια: LIONART

Μουσική Διδασκαλία: Πάνος Κορογιαννάκης Μουσική: Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Γιάννης Κατσιμπράκης Φωτογραφία: Θέκλα Λαζάρου

Video Art: Γιώργος Μπελεσιώτης, Μαρίνα Δ. Γκαβέα Φωτισμοί: Κατερίνα Παπανδρέου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κυβέλη Κουκουδάκη Παραγωγή: LION ART PRODUCTIONS

Τιμές Εισιτηρίων:

Κανονικό 15€ | Μειωμένο 12€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ)