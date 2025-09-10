Η θεατρική παράσταση «Αναφορά στον Γκρέκο» που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, σε θεατρική προσαρμογή – σκηνοθεσία – εικαστικά και ερμηνεία Τάκη Χρυσικάκου, θα παρουσιαστεί Πέμπτη 25 στο Θέατρο «Μάνος Κατράκης» στον Άγιο Βασίλειο Πεδιάδος στις 20:00 και Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις», στο Ηράκλειο στις 21:00.

Τις παραστάσεις διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Διόπτρα και την αιγίδα του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Συνεργάτιδα – σκηνοθέτιδα: Εμμανουέλα Αλεξίου.

Επιλογές τραγουδιών: Χαϊνης Δημήτρης Αποστολάκης.

Φωτισμοί: Ντίνος Μεταλίδης.