Θεατρική κωμωδία: «Μαύρη Γαλότσα»

Η κωµωδία σχέσεων µε τίτλο «Μαύρη Γαλότσα» θα παρουσιαστεί την Τρίτη 21 Απριλίου στις 21:00 µ.µ. στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», σε κείµενο – σκηνοθεσία Βάσιας Αργέντη.

«Μία παράσταση γεµάτη τρυφερότητα, ανατροπές και στιγµές που ισορροπούν ανάµεσα στο αστείο και το συγκινητικό. Η τρυφερότητα, η καθηµερινή τριβή και οι προβληµατισµοί που χαρακτηρίζουν κάθε αληθινή σχέση ξεδιπλώνονται µε τρόπο αληθινό, ανθρώπινο και ξεκαρδιστικό», αναφέρεται στο σηµείωµα της παράστασης.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Ελένη Καστάνη, Μέµος Μπεγνής και Αντιγόνη Νάκα.