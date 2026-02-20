Θεατρική κωμωδία στα Χανιά: «CHECK IN για 2»

Η κωμωδία του Μάκη Τσούφη «CHECK IN για 2», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Καζάκου, και με τον ίδιο και Ιωάννα Πηλιχού να κρατάνε τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, θα παρουσιαστεί στα Χανιά, στο CINE ΕΛΛΗΝΙΣ, την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:00.

Πρόκειται για μια κωμωδία… εγκλεισμού που μιλάει για το χάος της διαφορετικότητας, την τρέλα της συγκατοίκησης και την ανακάλυψη ότι, καμιά φορά, το χειρότερο ταίρι μπορεί να αποδειχθεί και το καλύτερο.

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 18 ευρώ. Mειωμένο: 15 ευρώ (Φοιτητές, Άνεργοι, ΑΜΕΑ). Προπώληση: Στο ταμείο του θεάτρου και στο Ticketmaster.gr

Kρατήσεις στο 2311219978 / 6936915422.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί επίσης Σάββατο 7 Μαρτίου στις 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Ιεράπετρα (προπώληση: κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών progressive & Ticketmaster.gr), Κυριακή 8 Μαρτίου στις 20:00 στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας (προπώληση: Βιβλιοπωλείο Παπυρος & Ticketmaster.gr) και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 21.00 στο CINELAND PANTELIS στο Ρέθυμνο (προπώληση: Ticket master.gr & Στο ταμείο του κινηματοθεάτρου).