Θεατρική διασκευή: «Κ. Καρυωτάκης – Ανοιξιάτικο ∆είλι, 1928»

Η θεατρική διασκευή του βιβλίου «Κ. Καρυωτάκης – Ανοιξιάτικο ∆είλι, 1928», του αείµνηστου Μιχάλη Τζανάκη, θα παρουσιαστεί σε έναν κύκλο έξι παραστάσεων στα Χανιά: 14, 15, 16 & 18 Μαρτίου 2026, 3 & 4 Απριλίου 2026, στις 21:00 µ.µ., στη µικρή σκηνή των Εκδόσεων Ραδάµανθυς (Γ. Ξέπαπα 7, στα Χανιά)

Το έργο ιχνηλατεί τις τελευταίες ηµέρες της ζωής του Καρυωτάκη, από την Αθήνα και την Πάτρα έως την Πρέβεζα του 1928. Μια δραµατουργική σύνθεση που ισορροπεί ανάµεσα στη βιογραφία και την ποίηση, στη δηµόσια εικόνα και την εσωτερική κατάρρευση, στη σιωπή και τη διαµαρτυρία. Ο ποιητής, αντιµέτωπος µε τις υπηρεσιακές µετακινήσεις, την κοινωνική αποµόνωση, την ερωτική του µαταίωση και την υπαρξιακή του αγωνία, βαδίζει προς ένα τέλος που µοιάζει ταυτόχρονα προσωπικό και συλλογικό σχόλιο πάνω σε µια ολόκληρη εποχή. Η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει όχι µόνο τον ποιητή, αλλά τον άνθρωπο πίσω από τον µύθο: τον δηµόσιο υπάλληλο, τον ερωτευµένο, τον σαρκαστή, τον διανοούµενο που συγκρούστηκε µε το περιβάλλον του και µε τον ίδιο του τον εαυτό.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Άννα Γεωργούλη

Στον ρόλο του Καρυωτάκη ο Κυριάκος Τζεϊράνης

Μαρία Πολυδούρη η Ελένη Καποκάκη

Μαζί τους ο Μιχάλης Μαραγκάκης

Σκηνογραφία & Τεχνική Υποστήριξη: Νέλια Μανωλάκη

Ευχαριστούµε τον Γιώργο Κορτσαλιουδάκη για τη συµβολή του

∆ιασκευή για το θέατρο: Άννα Γεωργούλη & Παναγιώτης Ζαφείρης.

Παραγωγή: Εκδόσεις Ραδάµανθυς

Με την ευγενική υποστήριξη του Porto Veneziano Hotel.

Ευχαριστούµε το υποκατάστηµα Χανίων Ojo Sunglasses

Για κρατήσεις θέσεων:

https://christostsantis.com/2026/03/02/theatriki-parastasi-kariotakis-apo-to-vivlio-toy-michali-tzanaki/

καθώς και στο: 6983 091 058 & ekd.radamanthys@gmail.com

