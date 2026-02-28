Θάνατος 67χρονης ΑμεΑ: Πώς έγινε το δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ανακοίνωση για το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο 67χρονης γυναίκας με αναπηρία εξέδωσε το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οπως αναφέρει, το συμβάν σημειώθηκε κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, με τη γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο «Γ. Γεννηματάς», όπου και κατέληξε.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή”, η πρόεδρος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» περιέγραψε στον ραδιοφωνικό σταθμό COSMOS 96,5 όσα συνέβησαν στον αερολιμένα Αθηνών, θέτοντας παράλληλα επί τάπητος τα ζητήματα προσβασιμότητας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Η 67χρονη ήταν ιδρυτικό μέλος της ένωσης «Υπερίων» και η πρόεδρός της, Σοφία Μαροπούλου, περιέγραψε πως «με το πού έφτασε στην Αθήνα επιβιβάστηκε κανονικά στο μικρό λεωφορείο των ΑμεΑ γιατί είχε ένα μικρό εξάρτημα-τροχοφόρο που το οδηγούσε η ίδια για να λειτουργεί υποστηρικτικά, να τη στηρίζει, να τη βοηθάει».

«Και φτάνοντας λίγο πριν τις αφίξεις εκεί που κατεβαίνουμε συνήθως όλοι, η ράμπα δεν μπορούσε να προσαρμοστεί κανονικά στην είσοδο αυτού του μικρού λεωφορείου και άφηνε ένα μεγάλο κενό. Αντί να κληθούν οι τεχνικοί και λοιποί, ο οδηγός του μικρού λεωφορείου των ΑμεΑ προσπάθησε να την πάρει στην αγκαλιά του. Τη βοηθούσε άλλα έπεσαν και οι δύο μαζί στο κενό και χτύπησε στον θώρακα πολύ δυνατά μπροστά. Κατά τις απόψεις κάποιων γιατρών υπέστη εσωτερική αιμορραγία», συμπλήρωσε η κυρία Μαροπούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του αεροδρομίου

«Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Eχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού».

Τρία ερωτήματα για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος «Υπερίων» τονίζει πως «η απώλεια της Μ.Λ. δεν είναι μόνο τραγωδία – είναι καμπανάκι ευθύνης για την προσβασιμότητα». Ο θάνατός της «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη δυστύχημα. Αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η προσβασιμότητα δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, ούτε γραφειοκρατική υποχρέωση – είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ζωής».

Στη συνέχεια η ένωση αναφέρει πως ο θάνατος της 67χρονης «μας υποχρεώνει να θέσουμε δημόσια ερωτήματα:

Πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι υποδομές μετακίνησης για τους ανθρώπους με αναπηρία;

Πόσο συστηματικά ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν οι ελλείψεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές;».

Η ένωση δεσμεύτηκε πως δεν θα επιτρέψει η μνήμη της Μ.Λ. να περιοριστεί σε λόγια θλίψης. «Η ζωή και η δράση της αποτελούν παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχισης του αγώνα για:

ουσιαστική προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους

ασφαλείς μετακινήσεις για τα ΑμεΑ

θεσμικό έλεγχο και λογοδοσία των φορέων

πραγματική ένταξη, όχι μόνο τυπικές διακηρύξεις

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της. Δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας της δεν σταματά εδώ.

Η Μ.Λ. δεν ήταν μόνο μια δυναμική γυναίκα. Ηταν μια φωνή που απαιτούσε να μην αφήνεται κανείς πίσω».