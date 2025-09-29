Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων και αρχικά προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο ενώ στη συνέχεια πάνω σε δέντρα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 22χρονος συνοδηγός και ελαφρά ο 18χρονος οδηγός του οχήματος και ακόμα ένας επιβάτης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος ενώ συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος.