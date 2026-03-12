menu
Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2026
Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα με θύμα 58χρονη οδηγό ταξί

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μια 58χρονη οδηγός ταξί έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βούλας.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:50 στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνάς με τη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου όταν ΙΧ, που οδηγούσε ένας 24χρονος, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το ταξί της 58χρονης.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα δύο οχήματα οι οδηγοί τους, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.

Δυστυχώς η άτυχη οδηγός του ταξί υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ συνεχίζει να νοσηλεύεται ελαφρά τραυματίας ο 24χρονος καθώς και ένας 20χρονος, που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 24χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

