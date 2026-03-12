Θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα με θύμα 58χρονη οδηγό ταξί

Μια 58χρονη οδηγός ταξί έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βούλας.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:50 στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνάς με τη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου όταν ΙΧ, που οδηγούσε ένας 24χρονος, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το ταξί της 58χρονης.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα δύο οχήματα οι οδηγοί τους, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.

Δυστυχώς η άτυχη οδηγός του ταξί υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ συνεχίζει να νοσηλεύεται ελαφρά τραυματίας ο 24χρονος καθώς και ένας 20χρονος, που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 24χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.