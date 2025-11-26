Θανάσιμος τραυματισμός εργαζομένου στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά

Ένα εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της εταιρείας , αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος οι αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ διενεργούν έρευνα .

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών. Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.