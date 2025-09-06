Θάλασσα και σκάνδαλο

Αν δεν είναι σκανδαλώδης η αγοραπωλησία της έκτασης στον Σταυρό Ακρωτηρίου, τότε τι είναι σκάνδαλο;

Και τι νόηµα έχει πια σε αυτόν τον τόπο να σχηµατίζουν δύο δικογραφίες οι Αστυνοµικοί µετά από ‘‘χαρτογράφηση’’ µιας εγκληµατικής οργάνωσης και έρευνα 8 µηνών;

Σίγουρα δεν πήγαν στον Σταυρό για να δροσίσουν τα πόδια τους από το λιοπύρι του καλοκαιριού.

Τα Χανιά είναι η πόλη του «δεν το ‘ξερα µωρέ…».

«Αν το ‘ξερα, θα σ’ έφτιαχνα!»

Τώρα θα µου πείτε ότι δεν πονούν τα παλικάρια…

Το καταλαβαίνω.

Αλλά η έκταση στον Σταυρό Ακρωτηρίου ίσως ξέρει περισσότερα από τους φορείς των Χανίων.

Και ο Αλέξης Ζορµπάς ξέρει το µικρό µας µυστικό.

Αλλά δεν το ‘γραψε ο παµµέγιστος Νίκος Καζαντζάκης.

Μυστικά ψέµατα και «βιντεοταινίες».

Μια πόλη, σαπουνόπερα.

Τώρα θα µου πείτε ότι βγάζει δεσπότη η Κίµπερλι.

Το καταλαβαίνω.

«Άστο, µη µιλάς…»

Και οι Ισραηλινοί επενδυτές έχουν αυτιά.

Θέλουν λίγη αµµούτσα και οι Γερµανοί.

Για να κάνουν ποδόλουτρο…