Θάλασσα και σκάνδαλο

Αν δεν είναι σκανδαλώδης η αγοραπωλησία της έκτασης στον Σταυρό Ακρωτηρίου, τότε τι είναι σκάνδαλο;
Και τι νόηµα έχει πια σε αυτόν τον τόπο να σχηµατίζουν δύο δικογραφίες οι Αστυνοµικοί µετά από ‘‘χαρτογράφηση’’ µιας εγκληµατικής οργάνωσης και έρευνα 8 µηνών;
Σίγουρα δεν πήγαν στον Σταυρό για να δροσίσουν τα πόδια τους από το λιοπύρι του καλοκαιριού.
Τα Χανιά είναι η πόλη του «δεν το ‘ξερα µωρέ…».
«Αν το ‘ξερα, θα σ’ έφτιαχνα!»
Τώρα θα µου πείτε ότι δεν πονούν τα παλικάρια…
Το καταλαβαίνω.
Αλλά η έκταση στον Σταυρό Ακρωτηρίου ίσως ξέρει περισσότερα από τους φορείς των Χανίων.
Και ο Αλέξης Ζορµπάς ξέρει το µικρό µας µυστικό.
Αλλά δεν το ‘γραψε ο παµµέγιστος Νίκος Καζαντζάκης.
Μυστικά ψέµατα και «βιντεοταινίες».
Μια πόλη, σαπουνόπερα.
Τώρα θα µου πείτε ότι βγάζει δεσπότη η Κίµπερλι.
Το καταλαβαίνω.
«Άστο, µη µιλάς…»
Και οι Ισραηλινοί επενδυτές έχουν αυτιά.
Θέλουν λίγη αµµούτσα και οι Γερµανοί.
Για να κάνουν ποδόλουτρο…
Αν δεν είναι σκανδαλώδης η αγοραπωλησία της έκτασης στον Σταυρό Ακρωτηρίου, τότε τι είναι σκάνδαλο;
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.