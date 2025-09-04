Θάλασσα από πλαστικό σε Χρυσοσκαλίτισσα και Λαφονήσι

“Θάλασσα από πλαστικό” ονοµάζεται µια σειρά της ΕΡΤ που περιστρέφεται γύρω από ένα φόνο στην νότια Ισπανία σε µια περιοχή µε τεράστιο αριθµό θερµοκηπίων. Φόνος ευτυχώς δεν έχει γίνει στο Λαφονήσι αλλά θάλασσα από πλαστικό… έχουµε! Τα πλαστικά που αφαιρούνται από τα θερµοκήπια είναι παντού! Πάνω σε ελιές και σε αστιβίδες, σε δρόµους και χωµατόδροµους, σε πολύ µεγάλο αριθµό. Όπως µαθαίνουµε η εταιρεία που είχε αναλάβει την διαχείριση τους, το έχει σταµατήσει µε αποτέλεσµα τα πλαστικά να συγκεντρώνονται σε διάφορα σηµεία και από εκεί οι άνεµοι να τα σκορπούν στη γύρω περιοχή!

Επιβάλλεται να γίνει κάτι άµεσα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που µόνο άσχηµες εικόνες προκαλεί στην περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας και του Λαφονησιού!