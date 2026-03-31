Τέξας: 15χρονος τραυμάτισε καθηγήτρια σε λύκειο και αυτοκτόνησε

Μαθητής ηλικίας 15 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε μια καθηγήτρια σε λύκειο του Τέξας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Μια καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο. Επί του παρόντος, δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάστασή της», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ όπου συνέβη το περιστατικό.

Οπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, ο 15χρονος βρέθηκε αργότερα νεκρός.

«Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης Μαρκ Ρέινολντς.