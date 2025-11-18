menu
Τέσσερις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17 Νοεμβρίου) στην οδό Σουλιέ στο Νέο Κόσμο, όπου ένας 58χρονος οδηγός ΙΧ έχασε τη ζωή του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι τρεις από τους κατηγορούμενους επέβαιναν σε δύο μηχανές και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία λογομάχησαν με τον 58χρονο οδηγό. Στη συνέχεια ένας εκ των κατηγορουμένων, φέρεται να ξυλοκόπησε τον 58χρονο προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Εκτός από τους τρεις νεαρούς οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ενός καθώς προσπάθησε να παρεμποδίσει την έρευνα κρύβοντας την μηχανή του γιού του.

Κατά τις ίδιες πηγές οι τρεις νεαροί φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα.

