Τέσσερις προφυλακίσεις για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά του δημοσίου που προσδιορίζεται στα 31 εκατομμύρια ευρώ

Με εντάλματα προσωρινής κράτησης για τέσσερις κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας ζημιά πολλών εκατομμυρίων.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ενώπιον της Ανακρίτριας οδηγήθηκαν χθες, Σάββατο, 15 κατηγορούμενοι, ενώ την Παρασκευή είχαν απολογηθεί οι πρώτοι επτά.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ξημερώματα, με την δικαστική λειτουργό και τον Εισαγγελέα να κρίνουν προφυλακιστέους δύο λογιστές, έναν διαφημιστή και έναν ακόμη κατηγορούμενο γνωστό από την συμμετοχή του σε τηλεοπτικό παιχνίδι- ριάλιτι. Και οι τέσσερις φαίνεται, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, να είχαν κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία και δράση του κυκλώματος.

Οι υπόλοιποι 11 της δεύτερης ομάδας, που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιβολή χρηματικής εγγύησης από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της Ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται. Κάποιοι δε, φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι εν αγνοία τους τους ενέπλεξαν στην παράνομη δραστηριότητα οι λογιστές.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος».

Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά του δημοσίου που προσδιορίζεται στα 31 εκατομμύρια ευρώ, πλην των 22 που απολογήθηκαν προκύπτει συμμετοχή και άλλων 18 προσώπων.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

