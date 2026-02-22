Τέσσερις οι νεκροί μετανάστες από το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Εντοπίστηκε σορός γυναίκας

Στους τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί μετανάστες από το ναυάγιο στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς εντοπίστηκε σορός γυναίκας οχτώ ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από παραπλέον πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, η σορός μεταφέρεται με πλωτό του Λιμενικού Σωμάτος στο Λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι το ναυάγιο σημειώθηκε όταν ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών. Στην προσπάθεια των επιβαινόντων, να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν σε ισχύ τα έξι μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και δεύτερο ξύλινο σκάφος με 67 άτομα -62 από το Μπανγκλαντές και πέντε από το Σουδάν. Μεταφέρθηκαν αρχικά στον Καλό Λιμένα και, αφού έγινε η ταυτοποίησή τους, μεταφέρθηκαν με λεωοφορεία στο Ηράκλειο.