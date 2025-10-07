menu
Τέσσερις οι χώρες που πρωτοστατούν στην ηλεκτροκίνηση

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τέσσερις χώρες πρωτοστατούν στην ηλεκτροκίνηση. Αυτές είναι η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Κίνα και η Σιγκαπούρη. Η Κίνα είναι η κυρίαρχη δύναμη στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αντιπροσωπεύοντας περίπου το 65% των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων. Είναι επίσης η μόνη χώρα όπου η τιμή αγοράς των νέων ηλεκτρικών οχημάτων είναι χαμηλότερη από τα αντίστοιχα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε αξιολογήθηκαν τέσσερις βασικοί τομείς (τα κυβερνητικά κίνητρα, οι υποδομές, η προσφορά και η ζήτηση). Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι υπήρξαν αρκετές χώρες που σημείωσαν μικρότερη εξέλιξη στην ηλεκτροκίνησης το 2025 σε σχέση με το 2024. Αυτό συνέβη επειδή δεν υπάρχουν κυβερνητικές επιχορηγήσεις. Η Νορβηγία είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή χώρα στην υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και τώρα ηγείται της «γηραιάς ηπείρου», αλλά και στην αγορά των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων, με τους Νορβηγούς οδηγούς να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος από ό,τι οι οδηγοί σε άλλες χώρες.

Μελέτη της χρηματοοικονομικής εταιρείας PwC ανέλυσε την ετοιμότητα που έχουν 28 χώρες για την υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτή έδειξε ότι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο βαθμολογούνται καλά στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και στην προσφορά και ζήτηση, αλλά έχουν ελάχιστα κυβερνητικά κίνητρα. Η Ισπανία και η Πολωνία, από την άλλη πλευρά, έχουν πιο γενναιόδωρες επιδοτήσεις, αλλά ασθενέστερες υποδομές. Μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη γίνεται από την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Σλοβακία. Η εταιρεία συμβούλων αναφέρει ότι οι επιδοτήσεις, οι φορολογικές απαλλαγές και τα οφέλη παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να πείσουν τους καταναλωτές να στραφούν προς την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν τη μικρότερη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, μια θέση που αποδίδεται στη φθηνή προμήθεια ορυκτών καυσίμων, αν και η μελέτη υποδηλώνει ότι οι μεγάλες επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη μετάβαση στην ενέργεια από μπαταρίες.

Το πιο πειστικό επιχείρημα υπέρ της υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με την έρευνα, είναι το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με τη βενζίνη ή το πετρέλαιο, το οποίο ενισχύεται από τη δυνατότητα οικιακής φόρτισης, όπου η ενέργεια είναι πολύ φθηνότερη σε σχέση με την ενέργεια που πωλείται από τους δημόσιους ταχυφορτιστές.

