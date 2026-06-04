Τέσσερις νεκροί στην Κριμαία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικά πλήγματα στην Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χερσονήσου την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία, την επομένη της επίθεσης κατά ενεργειακών και στρατιωτικών στόχων στην Αγία Πετρούπολη, όπου ξεκίνησε το βασικό οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η ουκρανική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο να προειδοποιήσει για τον «κίνδυνο κλιμάκωσης» της σύγκρουσης που φέρνει αντιμέτωπες τη Μόσχα με το Κίεβο εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

«Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας εχθρικού πλήγματος σε μη οικιστικά κτίρια στη Συμφερόπολη»… έγραψε σήμερα το πρωί σε ανάρτηση στο Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Μερικές ώρες αργότερα, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην Κριμαία ύστερα από επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε προαστιακό τρένο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε και κατέρριψε 272 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Το νέο αυτό ουκρανικό πλήγμα έγινε την επομένη της επίθεσης κατά ενεργειακών και στρατιωτικών στόχων στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, την ημέρα έναρξης του διεθνούς οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF).

Περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες, μεταξύ των οποίων και δυτικές, αναμένεται να συμμετάσχουν στο τριήμερο φόρουμ, που κάποτε θεωρείτο το «ρωσικό Νταβός», και διοργανώνεται από τη Ρωσία με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών και επιχειρήσεων.