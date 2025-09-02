Τέσσερα χρόνια από την εκδηµία του Μίκη

Ο Μίκης δεν υπήρξε απλώς ένας µουσικός, υπήρξε ένας εθνικός φάρος και θα µείνει εσαεί µια πυξίδα για τον λαό µας, ένας οδοδείκτης της πορείας που πρέπει να ακολουθήσει στους δύσκολους καιρούς που έρχονται.

Ο Μίκης έδωσε ήχο και φωνή στους αγώνες του λαού µας και µετέτρεψε την ποίηση σε τραγούδι που ακόµη συγκλονίζει τις νέες γενιές. Μια µουσική παρακαταθήκη παντοτινής αξίας. Μελοποίησε Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο, και ύψωσε την ελληνική ψυχή στα πέρατα του κόσµου. Η µουσική του έγινε καταφύγιο κι ελπίδα στις δύσκολες και σκοτεινές ώρες που πέρασε η πατρίδα µας. Οι µουσικές του νότες ζουν µέσα στα σπίτια, στις πορείες, στις πλατείες, στις διαδηλώσεις, στα σχολεία, στους αγώνες. Ο Μίκης αγωνίστηκε για τη δηµοκρατία, αντιστάθηκε στη δικτατορία και πλήρωσε, αυτός και η οικογένειά του, µε εξορίες και φυλακίσεις τους πατριωτικούς και δηµοκρατικούς αυτούς αγώνες του. Ο Θεοδωράκης δεν υπηρέτησε την εξουσία, υπηρέτησε τον άνθρωπο. ∆εν έγραψε για να διασκεδάσει, έγραψε για να αφυπνίσει. ∆εν έζησε για τον εαυτό του και τους οικείους του, αλλά έζησε για όλους µας.

Ο ουρανοµήκης Μίκης, όπως τον είχε αποκαλέσει σε µια συνάντησή τους ο µακαριστός Επίσκοπος Ειρηναίος Γαλανάκης, σε όλους τους αγώνες του λαού µας ήταν πάντα εκεί, ένας γνήσιος κρητικός αγωνιστής, στις πλατείες, στις φυλακές, στις εξορίες, στους δρόµους της αντίστασης. ∆εν συµβιβάστηκε ποτέ, δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι.

Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και πάλεψε για µια πατρίδα δίκαιη, ελεύθερη και ανθρώπινη. Ο Μίκης µας έµαθε ότι ο πολιτισµός είναι όπλο. Ο πολιτισµός δεν είναι σκαλοπάτι πλουτισµού, ούτε σαλόνι ελιτισµού. Έδειξε στην πράξη ότι η ουσιαστική τέχνη µπορεί να ενώσει, να συγκινήσει, να ξεσηκώσει. Τον ευχαριστούµε για όλα όσα µας άφησε· την µουσική του, το παράδειγµα του, την ελπίδα του και το φως του.

Ας κρατήσουµε ζωντανή τη φλόγα του έργου και του οράµατός του για µια κοινωνία και µια Ελλάδα του πολιτισµού και των αξιών. Τον ευχαριστούµε για το θάρρος του, την έµπνευσή του, τον λόγο του, τους αγώνες του και για την ευγένεια της ψυχής του.

Αιωνία σου η µνήµη µεγάλε Έλληνα. Το σώµα σου αναπαύεται στα ποτισµένα από το αίµα τόσων αγώνων αγαπηµένα σου κρητικά χώµατα και το πνεύµα σου περιπλανιέται και σπινθηροβολεί στη συµπαντική αρµονία που τόσο ύµνησες.

Καλή σου ανάπαυση, εκεί ψηλά Μίκη! Αθάνατος!