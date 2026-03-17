Τένις: Σπουδαίες διακρίσεις ο Μ. Λαζάκης του Ο.Α.Σ. στο Junior Tour Europe

Σπουδαία επιτυχία, η οποία συνοδεύτηκε με πολύ καλές εμφανίσεις, πέτυχε Μάριος Λαζάκης στο Junior Tour του Tennis Europe (Category 3), U14 το οποίο διεξήχθη στον Ηράκλειο Ο.Α.Α. από 7 έως 14 Μαρτίου.

Ο αθλητής του Ο.Α. Σούδας κατέκτησε την 3η θέση στα μονά και την 1η θέση στα διπλά.

Στα μονά σε 64ρι ταμπλό με ένα bye και τρεις νίκες απέναντι στους Darius Udwadia (6-1, 6-3), Stavraka Dimitrio (6-0, 6-3) και στο νο 2 του ταμπλό Ernest Cousin (7-6, 7-5) έφτασε στον ημιτελικό όπου ηττήθηκε από τον Dionysio Alexandro Kontogiorgi (3-6, 5-7), κατακτώντας την 3η θέση.

Στα διπλά με συμπαίκτη τον Θεόφιλο Τσοκανή ήταν νο 1 σε 32 ταμπλό όπου με ένα bye και κερδίζοντας διαδοχικά τους Rudolfs Dilevs – Darius Udwadia (wo), Alexandro Anastasiou – Petro Bitsako (6-2, 6-1), Demetri Panayioti Nicho Christofi – Niko Mounti (7-5, 6-2) και Thiago Carmasol – Lenny Louis (6-3, 6-2) κατέκτησαν την 1η θέση.

Από τον Ο.Α.Σ. πολλά συγχαρητήρια στον αθλητή του και στους προπονητές του Αντώνη Παπαγιαννάκη & Λεωνίδα Νησωτάκη για την σημαντική αυτή διάκριση!