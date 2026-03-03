Τένις και Αβορίγινες

■ Συνεχίζω και αυτό το µήνα µε τις εντυπώσεις µου από τη Μελβούρνη

Όταν βρίσκεσαι στη Μελβούρνη το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου δεν µπορείς να µην παρακολουθήσεις κάποιους αγώνες στο Ανοιχτό Πρωτάθληµα Τένις της Αυστραλίας (Australian Open). ∆ύο αθλητές µου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Κατ’ αρχάς η Έλενα Ριµπάκινα (Elena Rybakina) από το Καζακστάν, που κατέκτησε το κύπελλο στην κατηγορία των γυναικών. Μια σεµνή κοπέλα αλλά µε εξαιρετικό σερβίς και υψηλής ισχύος χτυπήµατα εδάφους. Και φυσικά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Alexander Zverev), ο οποίος έφτασε µέχρι τα ηµιτελικά. Εκεί, έχασε από τον Κάρλος Αλκαράθ (Carlos Alcaraz), ο οποίος στη συνέχεια κατέκτησε το κύπελο αφού νίκησε στον τελικό τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς (Novak Djokovic).

Λοιπόν, ο Ζβέρεφ είναι διαβητικός από την ηλικία των 3 ετών! Το ανακοίνωσε επίσηµα το 2022 την χρονιά που δηµιούργησε το οµώνυµο ίδρυµα, το οποίο υποστηρίζει διαβητικούς, ιδίως παιδιά που πάσχουν από διαβήτη τύπου 1. Παράλληλα, ενισχύει την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 προάγοντας την υγιεινή ζωή και την άσκηση. Έχει ενισχύσει ένα νοσοκοµείο στην πόλη Βάνγκα στο Κονγκό και παρέχει συνεχή υποστήριξη σε παιδιά µε διαβήτη τύπου 1 στο Νεπάλ.

Στηρίζει επίσης µια σειρά από οργανισµούς στην Γερµανία. Το Κέντρο ∆ιαβήτη του νοσοκοµείου παίδων στο Bult του Ανόβερου. Το ίδρυµα Dianiño, το οποίο διαθέτει νταντάδες σε οικογένειες µε διαβητικά παιδιά όταν αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Και τέλος την γερµανική διαδικτυακή πρωτοβουλία Diabetes Kids (Παιδιά µε διαβήτη) που οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις (κατασκηνώσεις, διαδικτυακές ενηµερώσεις κ.ά.).

Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουµε και τον Τζόκοβιτς, ο οποίος µε το οµώνυµο ίδρυµά του στη Σερβία, κτίζει σχολεία. βοηθά παιδιά (κυρίως προσχολικής ηλικίας), εκπαιδεύει δασκάλους και υποστηρίζει γονείς, όλα µε στόχο να εξασφαλιστούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Οι Αβορίγινες µου είχαν κινήσει την περιέργεια από την πρώτη φορά που είχα επισκεφτεί την Αυστραλία. Οι άνθρωποι που εφηύραν το µπούµερανγκ, που µπορούσαν να διασχίσουν απ’ άκρου εις άκρο την Αυστραλία µε βάση προφορικές οδηγίες, που έζησαν δεκάδες χιλιάδες χρόνια χωρίς να εξαντλήσουν τους φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτιόταν, σίγουρα δεν ήταν απολίτιστοι όπως τους θεώρησαν οι πρώτοι άποικοι από την «πολιτισµένη» ∆ύση.

Συµµετείχα σε έναν από τους καθηµερινούς περιπάτους ξενάγησης του µουσείου που ανήκει στο Καταπίστευµα για την Κληρονοµιά των Κούρι (KHT). Η ξεναγός µας εξήγησε ότι ο όρος καλύπτει τους λαούς της Βικτώρια και της νότιας Νέας Νότιας Ουαλίας, δύο από τις πολιτείες της Αυστραλίας. Οι φυλές που ζουν στην περιοχή της Μελβούρνης µιλάνε πέντε γλώσσες, τις οποίες χρησιµοποιούν εναλλάξ κι έτσι δεν χρειάζονται µεταξύ τους διερµηνέα.

Γενικά, στην Αυστραλία υπάρχουν πάνω από 250 γλώσσες και περίπου 800 διάλεκτοι των Πρώτων Λαών, το 90% των οποίων απειλούνται µε εξαφάνιση. Μπορεί οι Αβορίγινες να ταξιδεύουν διερχόµενοι από τα εδάφη άλλων φυλών αλλά έχουν πάντα µαζί τους ένα «διαβατήριο». Είναι ένα σκαλισµένο µε πυρογραφία ραβδί που περιλαµβάνει πληροφορίες για τον σκοπό του ταξιδιού.

Όταν γεννιέται το παιδί, το τυλίγουν µέσα σε µια γούνα από πόσουµ – ένα µαρσιποφόρο ζωάκι µε γούνα που στα ελληνικά το έχουν πει δίδελφυς ή µαρσιπόµυς. Στη συνέχεια καθώς το παιδί µεγαλώνει προσθέτουν γούνες από άλλα πόσουµ και αυτό συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή του ατόµου. Στην πίσω πλευρά του χνουδωτού µέρους ζωγραφίζουν µε κουκκίδες τις σηµαντικές, καλές ή κακές στιγµές, της ζωής του ατόµου. Παράδειγµα µιας κακιάς στιγµής είναι π.χ. όταν κάποιος σκοτώσει δύο αντί για ένα ζώο, αφού αυτό δείχνει ότι καταχράται τους φυσικούς πόρους της περιοχής κάτι που διαταράσσει την βιωσιµότητα του περιβάλλοντος.

Οι Αβορίγινες δεν χωρίζουν το χρόνο στις τέσσερεις εποχές που έχουµε στα µέρη µας. Ανάλογα µε τη φυλή στην οποία ανήκουν έχουν έξη ή και επτά εποχές. Για παράδειγµα, οι φυλές στην περιοχή της Μελβούρνης έχουν επτά εποχές – εποχή καγκουρό και µήλων, εποχή ξηρασίας (καλοκαίρι), εποχή χελιών και εποχή φασκωλοµυός (wombat) (φθινόπωρο και δύο από τους µήνες του χειµώνα), εποχή ορχιδέας (ένας µήνας του χειµώνα), εποχή των γυρίνων (δύο µήνες της άνοιξης), εποχή ανθοφορίας του χόρτου (τελευταίος µήνας της άνοιξης). Υπενθυµίζεται ότι η Αυστραλία βρίσκεται στο νότιο ηµισφαίριο, όπου οι εποχές είναι αντίστροφες από το βόρειο.

Η ξεναγός µας παρουσίασε µια σειρά από ακόντια που χρησιµοποιούσαν οι Αβορίγινες – για ψάρεµα, για να ακινητοποιούν φίδια, για µικρότερα και µεγαλύτερα ζώα και για εκπαίδευση. Μας έδειξε επίσης διαφόρων ειδών ρόπαλα και µπούµερανγκ σε σχήµα 7 ή L καθώς και ασπίδες – µερικές πολύ χρήσιµες για την αντιµετώπιση των καγκουρό. Τέλος, παγίδες για χέλια που αφήνουν τα µικρά και συλλαµβάνουν µόνο τα µεγαλύτερα. Έχουν βρεθεί ίχνη καλλιέργειας χελιών πριν από 6.600 χρόνια στη λίµνη Condah, δυτικά της Μελβούρνης.

*Ο Παναγιώτης Αλεβαντής είναι φυσικός, τέως στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. http://alevantis.blogspot.com