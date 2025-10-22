menu
24 C
Chania
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Τένις: Ανακοίνωσε το τέλος για τη σεζόν η Σάκκαρη και δημοσίευσε απειλητικά μηνύματα που έλαβε

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με ανακοίνωσή της μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram η Μαρία Σάκκαρη ενημέρωσε πως για εκείνη ολοκληρώθηκε η τρέχουσα σεζόν, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα απειλητικά μηνύματα που έλαβε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μετά την ήττα της στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 στο Τόκιο, από την Καναδή Λέιλα Φερνάντες, με 7-6(5) και 6-4 για τον 1ο γύρο του κυρίως ταμπλό.

 

Η Μαρία Σάκκαρη έγραψε σήμερα στον λογαριασμό της στο Instagram:

 

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά ήθελα να μοιραστώ λίγα λόγια. Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά τον αγώνα μου. Κάθε τενίστας λαμβάνει αυτά τα μηνύματα καθημερινά.

 

Αυτό που θέλω να πω είναι πως ήταν μια δύσκολη σεζόν, σίγουρα από την πλευρά των δικών μου προσδοκιών. Δεν ήταν εύκολο να το αποδεχτώ αυτό, μετά από χρόνια συμμετοχών σε αγώνες υψηλού επιπέδου.

 

Είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που είναι γύρω μου και στους φιλάθλους που συνεχίζουν να πιστεύουν σ’ εμένα.

 

Δεν ήταν η σεζόν που ήθελα, αλλά έρχονται καλά πράγματα.

 

Και σε όλους όσοι αμφιβάλλουν για εμένα, ο στόχος μου δεν είναι να αποδείξω ότι έχετε άδικο, αλλά ότι εγώ έχω δίκιο.

 

Τα λέμε το 2026».

 

Η Μαρία Σάκκαρη προγραμμάτιζε ν’ αγωνιστεί και στο 250άρι τουρνουά του Χονγκ Κονγκ την επόμενη εβδομάδα πριν ολοκληρώσει τη σεζόν για εκείνη, αλλά μετά τα όσα έγραψε σε “story” στο Instagram φαίνεται πως θ’ αποσύρει τη συμμετοχή της.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum