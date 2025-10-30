Τέμπη: Νέα διακοπή για τις 28 Νοεμβρίου για τα χαμένα βίντεο του εμπορικού τρένου

Για τις 28 Νοεμβρίου διέκοψε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας την εκδίκαση της υπόθεσης των χαμένων βίντεο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη με τον θάνατο 57 ανθρώπων.

Όπως αναμεταδίδει το cnn.gr, η σημερινή ακροαματική διαδικασία επικεντρώθηκε σε δικονομικά ζητήματα σχετικά με το αίτημα αναβολής που υπέβαλε συνήγορος υπεράσπισης κατηγορούμενου λόγω αποχής επικαλούμενος και απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Σύμφωνα με την τοπκή ιστοσελίδα larissanet.gr η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει ζήτημα σχετικά με την έναρξη ή μη της δίκης όπως ισχυρίστηκαν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Επισήμανε μάλιστα απόφαση του Αρείου Πάγου σε αντίστοιχη υπόθεση όπου έκανε δεκτό πως έναρξη της δίκης θεωρείται η τυπική έναρξης της.