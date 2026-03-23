Τέμπη: Μετ’ εμποδίων η δίκη – Ασφυκτικές συνθήκες και διαμαρτυρίες για την χωρητικότητα

Νέα διακοπή προκλήθηκε αμέσως μετά την έναρξη της δίκης καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για τη χωρητικότητα της αίθουσας όπου διεξάγεται η διαδικασία.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, κάποιοι εκ των 250 δικηγόρων κάθονται στα εδώλια, ενώ για το κοινό μετρήσαμε μόλις 120 καρέκλες», είπε στο ρεπορτάζ της η Ντίνα Τσουκαλά.

Νέο τεχνικό θέμα προέκυψε με την ακουστική, ενώ άνθρωποι που έρχονται από μακριά δεν έχουν πού να καθίσουν.

Η πρόεδρος του Δικαστηρίου ζήτησε να αποχωρήσουν εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να μπουν οι δικηγόροι που ανέρχονται σε 250.

«Μας έχετε προσβάλλει ήδη που μας φέρατε εδώ μέσα», φώναξε προς την έδρα συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ενώ ακόμη και ο αύλιος χώρος έχει γεμίσει.

«Είναι αδιανόητο αυτή η δίκη να διεξάγεται υπό αυτές τις συνθήκες. Αν προχωρήσετε έτσι σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δεν διεξάγεται δίκαιη δίκη», τόνισε συνήγορος προς υπεράσπιση της κατηγορίας.

Ο Θόδωρος Μαντάς, εκπρόσωπος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων δήλωσε: «Ερχόμαστε σήμερα κι αφού ακούγαμε για αίθουσα 600 τετραγωνικών μέτρων, βρισκόμαστε σε αυτή την άκρως υποτιμητική αίθουσα για όλους. Κάποιοι αυτή τη δίκη τη θεωρούν διεκπεραιωτική και όχι ουσιαστική. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε συνθήκες υποβάθμισης της δίκης».

Εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις αλλά και πολίτες συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ έχουν αναρτήσει πανό με συνθήματα για δικαιοσύνη και ασφαλείς μεταφορές.

«Ξεκινάει η δίκη και δεν έχουμε απάντηση για τις εκταφές»

Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει κατηγορητήριο για την Hellenic Train και τις απανθρακωμένες σορούς.

Ο πατέρας θυμάτων Νίκος Πλακιάς , δήλωσε: «Πέρασαν τρία χρόνια χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στην φυλακή. Να τελειώσει αυτή τη δίκη, να βρεθούν οι κατηγορούμενοι και από εκεί πέρα ο καθένας με τον νομικό δρόμο να κάνει ό,τι νομίζει».

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Εμείς ως γονείς καθόμαστε και βλέπουμε όλη αυτή την κοροϊδία. Θα συνεχίσουμε όμως παρόλα αυτά να φωνάζουμε να απαιτούμε την αλήθεια και να και να πράττουμε ότι πρέπει να κάνουμε».

Ο συγγενής θύματος Γιώργος Κουτσόπουλος δήλωσε: « Σήμερα περιμένουμε μια άλλη δικαίωση, όχι σαν αυτές που κάναμε στα δικαστήρια στην Λάρισα. Τώρα περιμένουμε μήπως έβαλαν μυαλό οι υπεύθυνοι».

Νωρίς το πρωί σημειώθηκε ένταξη μεταξύ των συγγενών των θυμάτων και του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, ο οποίος είναι ένας εκ των κατηγορουμένων. «Ο κ. Πατέρας παρέμεινε μέσα στην αίθουσα και δεν θέλησε να απαντήσει» είπε η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, περιγράφοντας ότι δεν πέφτει «καρφίτσα» στην αίθουσα.

Στην ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα αναμένονται 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων σταθμάρχες, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train. Στη δίκη θα καταθέσουν 350 μάρτυρες και θα παραστούν 250 δικηγόροι.

Όπως μετέδωσε η Μάνια Γκουσιάρη με αφορμή την έναρξη της δίκης από το πρωί μια ομάδα πολιτών πραγματοποιεί συλλαλητήριο διαμαρτυρίας με κεντρικό σύνθημα «όλων των νεκρών είμαστε η φωνή» και «το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα συγκαλυφθεί».