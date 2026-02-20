Τέμπη: Εξώδικα συγγενών για τις εκταφές – Ζητούν τα δείγματα να σταλούν στο εξωτερικό

Εξώδικο, απέστειλαν συγγενείς θυμάτων στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, θέτοντας προθεσμία έως σήμερα στις 12 το μεσημέρι προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές.

Στο εξώδικο ζητείται να οριστεί άμεσα πραγματογνωμοσύνη και να διαταχθεί εξέταση των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, με στόχο, όπως αναφέρουν, τη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελέας απουσιάζει από το γραφείο της, ωστόσο έχει ενημερωθεί αρμοδίως από τους γραμματείς της υπηρεσίας για το περιεχόμενο του εξωδίκου και την καταληκτική προθεσμία.

Οι αποστολείς του εξωδίκου επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης των δικαστικών αρχών, τονίζοντας ότι η διενέργεια ανεξάρτητης πραγματογνωμοσύνης σε εργαστήρια του εξωτερικού αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΙ ΕΚΤΑΦΕΣ

Το Σάββατο (21/2) με εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας αναμένονται να πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων που έχασαν τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Συνολικά εννέα οικογένειες θυμάτων είχαν ζητήσει εκταφές των σορών με αίτημα να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τους συγγενεις είχε γίνει δεκτό το αίτημά τους και ανέμεναν τις τελικές διαδικασίες. Τελικά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι ειδοποιήθηκαν ότι οι εκταφές θα γίνουν αλλά δεν θα τους επιτραπεί να στείλουν δείγματα στο εξωτερικό.

Οι γονείς έχουν ήδη λάβει έγγραφο από την αστυνομία στο οποίο ζητείται ο δήμος στον οποίο ανήκει το κοιμητήριο να διαθέσει απαραίτητο εξοπλισμό και το απαραίτητο προσωπικό. Επίσης, ζητείται από την υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, να διαθέσει προσωπικό ώστε να βιντεοσκοπηθεί και φωτογραφηθεί η διαδικασία. Ζητείται επίσης από τον πραγματογνώμονα ιατροδικαστή να πράξει το καθήκον του. Καλείται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας καθώς και οι ύποπτοι στον παρόντα δικονομικό χρόνο, ιατροδικαστές της Λάρισας που χειρίστηκαν τα Τέμπη. Ωστόσο, δεν αναφέρεται πουθενά ο χώρος στον οποίο θα μεταφερθούν οι σοροί.

Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι οι απαραίτητες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν αποτελεσματικά στα ελληνικά εργαστήρια, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο πραγματογνώμονα ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στην προσφυγή.

Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει σημαντικές ελλείψεις στην εισαγγελική παραγγελία, εστιάζοντας κυρίως στο είδος των χημικών ουσιών που πρέπει να αναζητηθούν. Η πλευρά των συγγενών επιμένει ότι, αν δεν εξασφαλιστεί το πλήρες φάσμα των εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί, η διαδικασία της εκταφής δεν θα μπορέσει να προφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.