Τέμπη: Επικυρώθηκε η εισαγγελική πρόταση για τους 36 κατηγορούμενους

Δυόμισι χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με τα 57 θύματα, στην πλειοψηφία τους νεαρά παιδιά, που επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές τους, η τεράστια δικογραφία για τις ποινικές ευθύνες 36 κατηγορουμένων παίρνει το δρόμο για το ακροατήριο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας επικύρωσε την εισαγγελική πρόταση δίνοντας σύμφωνη γνώμη για παραπομπή 36 μη πολιτικών προσώπων, στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας .

Οι 33 δικάζονται για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, με αποτέλεσμα το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων και επί μέρους πλημμελήματα πράξεις. Οι τρεις κατηγορούμενοι δικάζονται μόνο για πλημμελήματα, όπως ανθρωποκτονία και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια σε βάρος πολλών ατόμων.

Όπως δήλωσε ο Ιωάννης Μπούγας, υφυπουργός Δικαιοσύνης: «Εφόσον ξεκινήσει η δίκη, όλα τα στοιχεία από κάθε πλευρά, από κάθε εμπλεκόμενο μέρος από τους διαδίκους θα τεθούν υπόψιν του δικαστηρίου και εκεί, με βάση το νόμο και τη συνείδησή τους, οι δικαστές θα αποφανθούν ποιος είναι υπαίτιος για αυτή την τραγωδία των Τεμπών και εφόσον κριθούν υπαίτιοι, ποιο είναι και το ύψος της ποινής το οποίο πρέπει να σου επιβληθεί».

Με την ίδια διάταξη η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απορρίπτει τα αιτήματα εκταφής που κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ο Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να διενεργηθούν βιοχημικές εξετάσεις στις σορούς των νεκρών, διότι, όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο: «Στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν απαιτείται η διενέργεια της ανακριτικής πράξης για τυχόν ανεύρεση ουσιών στους θανόντες, αφού στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης δεν διαπιστώθηκε ως αιτία ανάφλεξης μετά τη σύγκρουση των τρένων ύποπτο φορτίο».

Η κυρία Λιάνου, ομοίως απέρριψε τα αιτήματα των 80 συγγενών για περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της, με το σκεπτικό ότι έχουν ήδη απορριφθεί τα αντίστοιχα αιτήματα από τον ανακριτή της υπόθεσης κι έχουν εκδοθεί απορριπτικά βουλεύματα από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Ένσταση ακυρότητας της προδικασίας κατέθεσε σήμερα το πρωί στο Συμβούλιο Εφετών η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος του απεργού πείνας Πάνο Ρούτσι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε: «Δεν θα επιτρέψουμε θεσμικά, έναν δεύτερο γύρο αυτής της απαράδεκτης και χυδαίας προσπάθειας εργαλειοποίησης που προσπάθησαν να επιχειρήσουν όλοι αυτοί μαζί, όλα αυτά τα κόμματα μαζί, με στόχο να αναζητήσουν ψήφους πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πονεμένοι».

Δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης: «Είχαμε δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών; Ακόμη περιμένουμε».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και την ηγεσία της Δικαιοσύνης, από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Αυτοί που προσπαθούν με όλους τους τρόπους να μεθοδεύσουν την γρήγορη παραπομπή σε δίκη για να αποφύγουν το να ασκηθούν διώξεις για τα πραγματικά αδικήματα κατά της ζωής και προσπαθούν να εξασφαλίσουν ελεγχόμενη σύνθεση για να γίνει η δίκη στα μέτρα τους. Αυτοί όλοι κάνουν λάθος».

Μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένεται να γίνει γνωστή η ημερομηνία έναρξης της δίκης των Τεμπών.

Η υπόθεση των Τεμπών περνάει στην επόμενη φάση, στο επόμενο στάδιο δικαστικής διερεύνησης, που είναι η αποδεικτική διαδικασία με την έναρξη της δίκης και οι δικαστές έχουν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο μπροστά τους, καθώς έχουν να διαχειριστούν μια δικογραφία μαμούθ 60.000 σελίδων. 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα, 33 κατηγορούνται για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία που επιφέρει μέχρι και ισόβια, με βάση την τελευταία τροποποίηση στον Ποινικό Κώδικα. Κατηγορούνται και για πλημμεληματικά αδικήματα. Και οι τρεις κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα.

Αυτό σε ό,τι αφορά αυτή τη δίκη που αφορά στα μη πολιτικά πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών και η υπόθεση βρίσκεται στο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, μιλάμε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Καραμανλή. Και οι αριθμοί της δίκης, μας προδιαθέτουν για μια μακρά σε χρονική διάρκεια διαδικασία, καθώς μιλάμε για 150 μάρτυρες κατηγορίας.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι 28 επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας, οι οποίοι ήταν και αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας.

Όλοι αυτοί οι 150 αναμένεται να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά την έναρξη της δίκης, ενώ υπολογίζουμε ότι θα συμμετέχουν στην δίκη περίπου 250 δικηγόροι και αυτοί που θα εκπροσωπήσουν τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και αυτοί που θα εκπροσωπήσουν τους κατηγορούμενους.

Η δίκη θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εκεί αναμένονται οι συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Είναι χώρος που βρήκε το υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και βασικά να χωράει όλα αυτά τα άτομα, όπως περιγράψαμε την διαδικασία λίγο νωρίτερα.

Οι εκκρεμότητες μέχρι να φτάσουμε στη δίκη είναι η σύνταξη και η επίδοση του κλητήριου θεσπίσματος στους κατηγορούμενους και η μετάφρασή τους στα ελληνικά για τα κατηγορούμενα στελέχη της Hellenic Train που μιλάνε ιταλικά.