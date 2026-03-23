Τέμπη: Διακόπηκε η δίκη μετά από ώρες αντεγκλήσεων για την αίθουσα

Μετά από πλήθος διακοπών και έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους, διακόπηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Καθημερινή”, η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ξεκίνησε με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, ωστόσο, διέκοψε λόγω αντιδράσεων από τους παρευρισκομένους στο ακροατήριο που διαμαρτύρονταν για την αιθουσα όπου διεξάγεται η δίκη.

Η πρόεδρος ανακοίνωσε τελικά τη διακοπή της δίκης, η οποία θα συνεχιστεί την 1η Απριλίου.

Εντονες διαμαρτυρίες

Ασφυκτικά γεμάτη ήταν από το πρωί η αίθουσα που διαμορφώθηκε προκειμένου να στεγάσει τη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Οι συγγενείς των θυμάτων και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την κατάσταση στην αίθουσα, η οποία αποδείχτηκε πολύ μικρή για να στεγάσει τον αριθμό των κατηγορουμένων, των συνηγόρων και των συγγενών.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, υπέβαλε αίτημα για διακοπή της σημερινής συνεδρίασης της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών με βάση το άρθρο 22 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα επειδή, όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει χώρος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης διότι οι λόγοι που επικαλούνται δεν είναι προσωρινοί».

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να συσκεφθεί επί της προτάσεως της εισαγγελέως.

Νωρίτερα, η πρόεδρος ξεκίνησε να διαβάζει τα ονόματα των κατηγορουμένων, ωστόσο, εκφώνησε μόνο το όνομα του σταθμάρχη πριν σταματήσει μετά τις έντονες αντιδράσεις συνηγόρων που επέμεναν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου.

«Υπήρξε πρόβλεψη από το υπουργείο»

Για άτομα με πολιτικά κίνητρα που επιχειρούν να πυρπολήσουν τη διαδικασία έκανε λόγο, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως υπήρξε πρόβλεψη από το υπουργείο για μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες της Ελλάδας.

«Μιλάμε για μια αίθουσα που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της δίκης στη Λάρισα. Υπάρχουν 40 θέσεις για τους κατηγορουμένους, μια κατηγορία καθισμάτων. Υπάρχουν 276 καθίσματα, τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με την έδρα του δικαστηρίου. Και υπάρχουν επιπλέον 135 καθίσματα στο κάτω επίπεδο για το ακροατήριο. Αρα, αν προσθέσει κανείς το 276 με το 135, ξεπερνάμε τα 400 καθίσματα και παραπάνω από αυτό, και αν αθροίσει κανείς και τα 40 που είναι για τους κατηγορουμένους, τότε ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα.

Στην ανάκριση, όπως μας λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης, είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Δεν μπορούσε να ξέρει το υπουργείο από πριν πόσοι θα δηλωθούν στη δίκη, αλλά έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση. Αρα, σε μια δίκη όπου οι συνήγοροι στην ανάκριση ήταν 250, μένει να δούμε πόσοι θα νομιμοποιηθούν στην κύρια διαδικασία, γιατί ο κάθε κατηγορούμενος μπορεί να έχει και έναν παραπάνω, κάποιοι μπορεί να έχουν κοινούς συνηγόρους, θα το δούμε αυτό, θα το δει το δικαστήριο.

Με βάση ότι οι κατηγορούμενοι είναι 36, η πρόβλεψη αυτή ήταν με βάση τις ανάγκες της υπόθεσης. Αρα, υπήρξε πρόβλεψη από το υπουργείο Δικαιοσύνης για μια αίθουσα η οποία είναι μαζί με τη μεγάλη αίθουσα του Εφετείου Αθηνών οι δύο μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Υπήρξε πρόβλεψη με βάση τις ανάγκες της δίκης, όπως προέκυψαν από την ανάκριση. Και το ξαναλέω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται τέτοιες πιέσεις, πολωτικές, χρειάζεται από διάφορους συγκεκριμένους, με πολιτικά κίνητρα -το ξαναλέω-, ηρεμία, νηφαλιότητα. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους δικαστές, συνολικά τη Δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της και ας σεβαστούμε την πλειονότητα των ανθρώπων, της κοινωνίας, όλη την κοινωνία και κυρίως τους συγγενείς όλους που θέλουν να μάθουν την αλήθεια για τους δικούς τους ανθρώπους», είπε