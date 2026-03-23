menu
13.4 C
Chania
Δευτέρα, 23 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Τέμπη: Διακόπηκε η δίκη μετά από ώρες αντεγκλήσεων για την αίθουσα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Φωτ.: Intime

Μετά από πλήθος διακοπών και έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους, διακόπηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Καθημερινή”, η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ξεκίνησε με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, ωστόσο, διέκοψε λόγω αντιδράσεων από τους παρευρισκομένους στο ακροατήριο που διαμαρτύρονταν για την αιθουσα όπου διεξάγεται η δίκη.

Η πρόεδρος ανακοίνωσε τελικά τη διακοπή της δίκης, η οποία θα συνεχιστεί την 1η Απριλίου.

Εντονες διαμαρτυρίες

Ασφυκτικά γεμάτη ήταν από το πρωί η αίθουσα που διαμορφώθηκε προκειμένου να στεγάσει τη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Οι συγγενείς των θυμάτων και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την κατάσταση στην αίθουσα, η οποία αποδείχτηκε πολύ μικρή για να στεγάσει τον αριθμό των κατηγορουμένων, των συνηγόρων και των συγγενών.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, υπέβαλε αίτημα για διακοπή της σημερινής συνεδρίασης της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών με βάση το άρθρο 22 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα επειδή, όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει χώρος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης διότι οι λόγοι που επικαλούνται δεν είναι προσωρινοί».

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να συσκεφθεί επί της προτάσεως της εισαγγελέως.

Νωρίτερα, η πρόεδρος ξεκίνησε να διαβάζει τα ονόματα των κατηγορουμένων, ωστόσο, εκφώνησε μόνο το όνομα του σταθμάρχη πριν σταματήσει μετά τις έντονες αντιδράσεις συνηγόρων που επέμεναν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου.

«Υπήρξε πρόβλεψη από το υπουργείο»

Για άτομα με πολιτικά κίνητρα που επιχειρούν να πυρπολήσουν τη διαδικασία έκανε λόγο, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως υπήρξε πρόβλεψη από το υπουργείο για μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες της Ελλάδας.

«Μιλάμε για μια αίθουσα που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της δίκης στη Λάρισα. Υπάρχουν 40 θέσεις για τους κατηγορουμένους, μια κατηγορία καθισμάτων. Υπάρχουν 276 καθίσματα, τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με την έδρα του δικαστηρίου. Και υπάρχουν επιπλέον 135 καθίσματα στο κάτω επίπεδο για το ακροατήριο. Αρα, αν προσθέσει κανείς το 276 με το 135, ξεπερνάμε τα 400 καθίσματα και παραπάνω από αυτό, και αν αθροίσει κανείς και τα 40 που είναι για τους κατηγορουμένους, τότε ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα.

Στην ανάκριση, όπως μας λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης, είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Δεν μπορούσε να ξέρει το υπουργείο από πριν πόσοι θα δηλωθούν στη δίκη, αλλά έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση. Αρα, σε μια δίκη όπου οι συνήγοροι στην ανάκριση ήταν 250, μένει να δούμε πόσοι θα νομιμοποιηθούν στην κύρια διαδικασία, γιατί ο κάθε κατηγορούμενος μπορεί να έχει και έναν παραπάνω, κάποιοι μπορεί να έχουν κοινούς συνηγόρους, θα το δούμε αυτό, θα το δει το δικαστήριο.

Με βάση ότι οι κατηγορούμενοι είναι 36, η πρόβλεψη αυτή ήταν με βάση τις ανάγκες της υπόθεσης. Αρα, υπήρξε πρόβλεψη από το υπουργείο Δικαιοσύνης για μια αίθουσα η οποία είναι μαζί με τη μεγάλη αίθουσα του Εφετείου Αθηνών οι δύο μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Υπήρξε πρόβλεψη με βάση τις ανάγκες της δίκης, όπως προέκυψαν από την ανάκριση. Και το ξαναλέω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται τέτοιες πιέσεις, πολωτικές, χρειάζεται από διάφορους συγκεκριμένους, με πολιτικά κίνητρα -το ξαναλέω-, ηρεμία, νηφαλιότητα. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους δικαστές, συνολικά τη Δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της και ας σεβαστούμε την πλειονότητα των ανθρώπων, της κοινωνίας, όλη την κοινωνία και κυρίως τους συγγενείς όλους που θέλουν να μάθουν την αλήθεια για τους δικούς τους ανθρώπους», είπε

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum