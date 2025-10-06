menu
Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα συγγενών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Mε παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών, όπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της “Η Καθημερινή”, ζητείται η ανάσυρση από το αρχείο, μήνυσης που είχε κατατεθεί σε βάρος των ιατροδικαστών που χειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών, ανοίγοντας τον δρόμο με αυτόν τον τρόπο για την αποδοχή των αιτημάτων όλων των συγγενών που το αιτήθηκαν, για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι, η Εισαγγελία της Λάρισας προέβη σε ικανοποίηση όλων των αιτημάτων (Ασλανίδη, Καρυστιανού, Κωνσταντινίδη) και για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ενημέρωσε συνηγόρους συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ότι μπορούν να υποβάλλουν, όσοι επιθυμούν, αιτήματα για εκταφή και για τοξικολογικές, εκτός από ταυτοποίηση μέσω γενετικού υλικού.

Σημειώνεται ότι η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι διαφορετική και τα ευρήματά της υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία. Ωστόσο, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες για ιατροδικαστές ή άλλα πρόσωπα, τότε η δικογραφία αυτή θα πάρει ξεχωριστό δρόμο για την ανάκριση.

