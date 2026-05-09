Τέλος τα πατίνια για ανηλίκους

Απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάτες και υποχρεωτική ασφάλιση ενηλίκων ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο της «Ημερησίας».

Σύμφωνα με αθηναικά ΜΜΕ, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι, «οι ανήλικοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να συμπεριφερθούν στο δρόμο με βασικούς κανόνες οδικής παιδείας».

Είπε επίσης ότι «επιχειρήσεις που πωλούν εκτός προδιαγραφών ηλεκτρικά πατίνια ή τα τροποποιούν θα τιμωρούνται πολύ πιο σκληρά».