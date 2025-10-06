menu
«Τέλος» ο Πετράκης από τον Παναιτωλικό

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε… λαιμητόμο για τους προπονητές εξελίχθηκε η 6η αγωνιστική της Super League, τα αποτελέσματα της οποίας οδήγησαν τρεις ομάδες να προχωρήσουν σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Μετά την αποχώρηση του Σάββα Παντελίδη από τον Αστέρα Τρίπολης και του Γιώργου Πετράκη από την ΑΕΛ, σήμερα ήταν η σειρά του Παναιτωλικού να ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Πετράκη. Ο πολύπειρος προπονητής είχε αναλάβει την ομάδα του Αγρινίου πριν δύο χρόνια (τον Οκτώβριο του 2023) και τον οδήγησε σε σχετικά καλές παρουσίες στη Super League, φέτος όμως τα «καναρίνια» δεν ξεκίνησαν καλά τη σεζόν και βρίσκονται στην προτελευταία θέση της κατάταξης, με συγκομιδή τεσσάρων βαθμών, τους οποίους μάλιστα πήραν σε εκτός έδρας παιχνίδια με θεωρητικά ανώτερους αντιπάλους (νίκη επί του Αρη, ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ).

Η χθεσινή (5/10) συντριβή με 6-0 από τον Λεβαδειακό ήταν η… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε στην αποχώρηση του 66χρονου προπονητή, τον οποίο πάντως ο Παναιτωλικός αποχαιρέτησε με θερμά λόγια: «Λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία της ομάδας μας με τον προπονητή Γιάννη Πετράκη. Κατά τη διάρκεια της διετούς συνεργασίας μας υπηρέτησε τον Παναιτωλικό με επαγγελματισμό, συνέπεια και πάθος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία και την αγωνιστική παρουσία της ομάδας μας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον άνθρωπο Γιάννη Πετράκη, για τον εξαιρετικό χαρακτήρα, το ήθος και την άψογη συμπεριφορά και στάση του απέναντι σε όλους. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και ευχόμαστε στον ίδιο και τους συνεργάτες του υγεία και κάθε καλό στην επαγγελματική τους πορεία από εδώ κι εμπρός».

