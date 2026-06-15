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Τρίτη, 16 Ιουνίου, 2026
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Χωρίζουν οι δρόμοι Αταμάν – Παναθηναϊκού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Χωρίζουν οι δρόμοι της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, με τον προπονητή Εργκίν Αταμάν έπειτα από 3 χρόνια κοινής πορείας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος αποχωρεί απ’ τους «πράσινους» με απολογισμό την κατάκτηση της 7ης Euroleague (2024), ένα πρωτάθλημα (2024) και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2025, 2026).

Ο Αταμάν συναντήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο κι αποφάσισαν σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους.

Το επίσημο «αντίο» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήρθε λίγο μετά τις 18:00 με τους «πράσινους» να ανεβάζουν ένα μήνυμα που έγραφε «Thank you Ergin», μαζί με ένα συγκινητικό βίντεο στους λογαριασμούς τους στα social media, με στιγμές απ’ την παρουσία του Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τις επιτυχίες που είχαν μαζί.

Πλέον το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στο ποιος θα αναλάβει την ομάδα, με τα σενάρια για επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να σκορπούν ενθουσιασμό, χωρίς όμως τίποτε να θεωρείται δεδομένο.

 

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