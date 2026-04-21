Τελικός Κυπέλλου: Η στιγμή που πιτσιρικάς μαθαίνει ότι θα δει τον τελικό και ξεσπά σε κλάματα

Ενα συγκινητικό βίντεο από τη στιγμή που ένας πιτσιρικάς φίλαθλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα παρακολουθήσει τον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ ΟΦΗ.

Το μήνυμα της κρητικής ομάδας «Κι αν κάποιος σας ρωτήσει… “Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικο; Τόσο σημαντικό είναι”;

Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό! »