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Τέλη Ιουλίου ολοκληρώνονται οι εργασίες στην Αγορά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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» Ετοιμάζονται οι καταστηματάρχες για τη διαμόρφωση των χώρων τους

Στόχος του Δήμου είναι οι επαγγελματίες να μπουν στο μνημείο μέσα στον Ιούλιο ώστε να ξεκινήσουν την αναμόρφωση των καταστημάτων τους.
Ωστόσο η λειτουργία τους, δύσκολα αναμένεται πριν το φθινόπωρο.

Τέλη Ιουλίου θα παραδοθεί το κτήριο της Δημοτικής Αγοράς από την κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, μέσα στον ίδιο μήνα θα μπορούν να μπουν για τη διαμόρφωση των καταστημάτων τους οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στη δημοπράτηση και οι παλιοί καταστηματάρχες, αλλά δύσκολα θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις πριν τα μέσα φθινοπώρου.

Πιο συγκεκριμένα επαγγελματίες που στην πρόσφατη δημοπρασία πήραν καταστήματα για πρώτη φορά είπαν στα «Χανιώτικα νέα» ότι έχουν πάρει τα σχέδια από το Δήμο Χανίων και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη διαδικασία της εκπόνησης της μελέτης που θα κάνουν για τη διαμόρφωση των καταστημάτων που στη συνέχεια θα κατατεθεί στο Δήμο.
«Μας έχουν πει ότι μέσα στον Ιούλιο θα μπορούμε να μπούμε μέσα στη Δημοτική Αγορά για να ξεκινήσουμε τις εργασίες διαμόρφωσης των καταστημάτων. Βέβαια υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και αυτό είναι τα εργολαβικά συνεργεία που θα χρειαστούν, αφού ειδικά αυτήν την περίοδο είναι δύσκολο να βρεις μαστόρους και μάλιστα τόσα πολλά μαγαζιά μαζεμένα. Αν όλα πάνε καλά θα λειτουργήσουμε μέσα στο φθινόπωρο» μας ανέφερε επαγγελματίας που αναμένει να ολοκληρωθούν οι εργασίες για να δει πως και πότε θα μπορέσει να ξεκινήσει τις δραστηριότητες του.
Σε ότι αφορά τους παλιούς καταστηματάρχες εκκρεμεί η έκθεση του ορκωτή λογιστή για τις τιμές ενοικίων των καταστημάτων στα οποία θα εγκατασταθούν (τα έχουν ήδη επιλέξει) κάτι που αναμένεται να γίνει τις πρώτες ημέρες του Ιούλη. Πολλοί καταστηματάρχες πέρα από τα εργολαβικά συνεργεία που αναζητούν, βρίσκονται στη διαδικασία εύρεσης προσωπικού με την προοπτική της έναρξης της λειτουργίας να προσδιορίζεται για το Φθινόπωρο, παρά τις εκτιμήσεις της Δημοτικής αρχής στις 6 Απριλίου του 2026 ότι θα μπορεί να λειτουργήσει η Δημοτική Αγορά μέσα στο καλοκαίρι.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σε ότι αφορά τις εργασίες που συνεχίζονται μέσα στο χώρο του μνημείου σύμφωνα με πληροφορίες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Ήδη έχουν μπει οι πόρτες των καταστημάτων και τα διαχωριστικά ανάμεσα τους και το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν οι εξωτερικές πόρτες στις 4 εισόδους. Τα φωτοβολταϊκά που θα εγκατασταθούν στην οροφή της Δημοτικής Αγοράς αναμένεται να παραληφθούν στα τέλη του ερχόμενου μήνα.
Εκκρεμή βέβαια η αναμόρφωση του εξωτερικού χώρου, που θα γίνει σε δεύτερο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των εγκρίσεων για τη σχετική μελέτη.

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