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Κυριακή, 21 Ιουνίου, 2026
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Τελευταίο μπάνιο για Χανιώτη οδοντίατρο στη Νέα Χώρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί του Σαββάτου στην θαλάσσια περιοχή της Νέας Χώρας, ο Χανιώτης οδοντίατρος Μανώλης Νικολετάκης.
Το γεγονός γνωστοποίησε ο αδερφός του, δημοσιογράφος Νίκος Νικολετάκης με μία συγκινητική ανάρτηση στην οποία αναφέρει ««Έχασα τον αδελφό μου χθες, με τραγικό τρόπο. Με ειδοποίησε το λιμενικό ότι τον βρήκαν νεκρό στη θάλασσα κοντά στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά. Είχε πάει για μπάνιο αργά γιατί η θάλασσα τον ηρεμούσε. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Στο οδοντιατρείο του στα Χανιά φρόντιζε αθόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των απόρων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία η μνήμη σου Μανώλη μου…».

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος «Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Α’ Λιμενικού Τμήματος Χανίων ότι ένας 55χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή Λιμενίσκου της Νέας Χώρας Χανίων. Στον 55χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες της περιοχής που προσήλθαν στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Nοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης»

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