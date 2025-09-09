Τελευταίο μπάνιο για 55χρονη στη Σούγια

Το τελευταίο μπάνιο για 55χρονη γυναίκα στη Σούγια η οποία έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή.

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα «τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας ότι μία 55χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Σούγιας Σελίνου. Η 55χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κανδάνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από τον Λιμενικό Σταθμό της Παλαιόχωρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης»

* φωτ. αρχείου