Τελευταίο αντίο στον Αρτέμη Κλωνιζάκη

Το τελευταίο αντίο στον αγωνιστή της Δημοκρατίας Αρτέμη Κλωνιζάκη είπαν το μεσημέρι της Πέμπτης συγγενείς, φίλοι και συναγωνιστές στα Χανιά

Ο Αρτέμης Κλωνιζάκης που άφησε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτεινής σε κλίμα συγκίνησης.

Στεφάνι στη μνήμη του απέστειλε ο π. ευρωβουλευτής και υπουργός, Νίκος Σηφουνάκης.

Αδερφός του αείμνηστου Γιάννη Κλωνιζάκη, ο Αρτέμης Κλωνιζάκης συμμετείχε στην αντιδικτατορική οργάνωση “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ”, που με πρωτεργάτη τον Αλέκο Παναγούλη είχε πραγματοποιήσει την απόπειρα κατά του δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου στις 13 Αυγούστου 1968.