menu
22 C
Chania
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Τελετή αναγνώρισης του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στον Σοκαρά του Δήμου Γόρτυνας, η εκδήλωση αδελφοποίησης με το Μαρτυρικό Χωριό Καλής Συκιάς του Δήμου Αγίου Βασιλείου και ταυτόχρονα η επίσημη τελετή αναγνώρισης του Σοκαρά ως «Μαρτυρικού Χωριού» από την Πολιτεία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για την τελετή «έλαβε χώρα στην πλατεία των Εθνομαρτύρων, όπου και τελέστηκε τρισάγιο στο Ηρώο των Μαρτύρων και κατάθεση στεφάνου, παρουσία πλήθους κόσμου, απογόνων των θυμάτων, εκπροσώπων της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακολούθησε η τελετή αδελφοποίησης και η απονομή τιμητικών πλακετών σε όσους συνέβαλαν ουσιαστικά στην ένταξη του χωριού στον κατάλογο των μαρτυρικών τόπων της Ελλάδας.

Μεταξύ των τιμηθέντων, ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, για τη σημαντική συνδρομή του ως Βουλευτής αλλά και ως μέλος της ΚΕΔΕ, στις διαδικασίες και τις παρεμβάσεις που οδήγησαν στην ανακήρυξη του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργος Καλογεράκης, ο οποίος επίσης τιμήθηκε με έπαινο για τη συμβολή του στην αναγνώριση του χωριού ως μαρτυρικού.

Ο κ. Κεγκέρογλου, παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα, δήλωσε:

«Η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού αποτελεί ύψιστη πράξη δικαίωσης και σεβασμού απέναντι στους 27 Σοκαριανούς που εκτελέστηκαν τον Αύγουστο του 1944, αλλά και προς όλους όσοι κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της μνήμης τους. Είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε αυτή την ιστορική παρακαταθήκη και να τη μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές ως παράδειγμα θάρρους, ενότητας και αξιοπρέπειας. Ο Σοκαράς, όπως και κάθε μαρτυρικός τόπος της Κρήτης, μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι δεδομένες, αλλά κερδίζονται με αγώνες και θυσίες».

Η επίσημη αναγνώριση του Σοκαρά από το Υπουργείο Εσωτερικών, σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τον τόπο, 81 χρόνια μετά το τραγικό καλοκαίρι του Αυγούστου του 1944, αναδεικνύοντας την ακατάλυτη σχέση της Κρήτης με τις αξίες της αντίστασης, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum