Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στον Σοκαρά του Δήμου Γόρτυνας, η εκδήλωση αδελφοποίησης με το Μαρτυρικό Χωριό Καλής Συκιάς του Δήμου Αγίου Βασιλείου και ταυτόχρονα η επίσημη τελετή αναγνώρισης του Σοκαρά ως «Μαρτυρικού Χωριού» από την Πολιτεία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για την τελετή «έλαβε χώρα στην πλατεία των Εθνομαρτύρων, όπου και τελέστηκε τρισάγιο στο Ηρώο των Μαρτύρων και κατάθεση στεφάνου, παρουσία πλήθους κόσμου, απογόνων των θυμάτων, εκπροσώπων της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακολούθησε η τελετή αδελφοποίησης και η απονομή τιμητικών πλακετών σε όσους συνέβαλαν ουσιαστικά στην ένταξη του χωριού στον κατάλογο των μαρτυρικών τόπων της Ελλάδας.

Μεταξύ των τιμηθέντων, ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, για τη σημαντική συνδρομή του ως Βουλευτής αλλά και ως μέλος της ΚΕΔΕ, στις διαδικασίες και τις παρεμβάσεις που οδήγησαν στην ανακήρυξη του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργος Καλογεράκης, ο οποίος επίσης τιμήθηκε με έπαινο για τη συμβολή του στην αναγνώριση του χωριού ως μαρτυρικού.

Ο κ. Κεγκέρογλου, παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα, δήλωσε:

«Η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού αποτελεί ύψιστη πράξη δικαίωσης και σεβασμού απέναντι στους 27 Σοκαριανούς που εκτελέστηκαν τον Αύγουστο του 1944, αλλά και προς όλους όσοι κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της μνήμης τους. Είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε αυτή την ιστορική παρακαταθήκη και να τη μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές ως παράδειγμα θάρρους, ενότητας και αξιοπρέπειας. Ο Σοκαράς, όπως και κάθε μαρτυρικός τόπος της Κρήτης, μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι δεδομένες, αλλά κερδίζονται με αγώνες και θυσίες».

Η επίσημη αναγνώριση του Σοκαρά από το Υπουργείο Εσωτερικών, σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τον τόπο, 81 χρόνια μετά το τραγικό καλοκαίρι του Αυγούστου του 1944, αναδεικνύοντας την ακατάλυτη σχέση της Κρήτης με τις αξίες της αντίστασης, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης».