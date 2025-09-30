Τελετή Αγιασμού για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Καστέλλι

Πρόσκληση για την τελετή Αγιασμού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 6:30 μ.μ. 2025, στο παράρτημα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Καστέλλι (Γυμνάσιο-Λύκειο Καστελλίου) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, κοινοποίησε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και ο Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου Ματθαίος Παρασύρης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν μία δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και τη ζωή. Αποτελούν θεσμό και βασικό πυλώνα της διά βίου μάθησης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου. Μέσω αυτού του θεσμού, παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης βασικών προσόντων και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων».