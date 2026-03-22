Τελεσίγραφο 48 ωρών του Τραμπ προς το Ιράν για να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, να πλήξει υποδομές κλειδί στη Μέση Ανατολή, απαντώντας αμέσως στο τελεσίγραφο που της έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Τραμπ με μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Το Ιράν αμέσως απάντησε: αν η Ουάσινγκτον εφαρμόσει την απειλή της, ο ιρανικός στρατός θα στοχοθετήσει τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού» στην περιοχή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Κατά την 23η ημέρα του πολέμου, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι επιθέσεις συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή.

Σήμερα τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «στην καρδιά της Τεχεράνης», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το Ιράν έπληξε δύο φορές χθες Σάββατο το νότιο Ισραήλ προκαλώντας ζημιές και πολλούς τραυματίες.

Το πρώτο πλήγμα είχε στόχο κατοικημένη περιοχή στη Ντιμόνα, μια πόλη όπου βρίσκεται στρατηγικό κέντρο πυρηνικής έρευνας στην έρημο Νεγκέβ, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Το δεύτερο εξαπολύθηκε εναντίον της πόλης Αράντ και προκάλεσε τον τραυματισμό 84 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 10 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ στη μάχη για το μέλλον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε.

Πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η τέταρτη εβδομάδα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε με επιθέσεις κατά πυρηνικών υποδομών. Στοχοθετώντας την Ντιμόνα, που απέχει περίπου πέντε χιλιόμετρα από το ισραηλινό κέντρο πυρηνικών ερευνών, το Ιράν δήλωσε ότι ανταπέδωσε το πλήγμα του Ισραήλ εναντίον μιας από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις στη Νατάνζ, νότια της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι «δεν έχει ενημερωθεί» για ένα τέτοιο πλήγμα και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ Kan μετέδωσε ότι πρόκειται για αμερικανική ενέργεια.

Σύμφωνα με τον Ιρανικό Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας «δεν παρατηρήθηκε διαρροή ραδιενεργών υλικών» στη Νατάνζ που είχε βομβαρδιστεί και στις αρχές Μαρτίου.

«Δεν εντοπίστηκαν μη φυσιολογικά επίπεδα ραδιενέργειας», ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για την επίθεση στη Ντιμόνα, μετά την οποία «δεν υπήρξαν ενδείξεις» ζημιάς στο ισραηλινό κέντρο πυρηνικών ερευνών.

Στον απόηχο των πληγμάτων στη Νατάνζ του Ιράν και στην Ντιμόνα του Ισραήλ, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι απηύθυνε έκκληση «για μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Το Ισραήλ θεωρείται η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, παρότι επισήμως δεν το επιβεβαιώνει.

Πύραυλοι εναντίον του Ριάντ

Στο μεταξύ συνεχίζονται τα ιρανικά αντίποινα εναντίον των χωρών του Κόλπου, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό υδρογονανθράκων.

Σήμερα τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο την περιοχή του Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο ένας αναχαιτίστηκε και δύο προσγειώθηκαν σε μη κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ανέφερε επίσης, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, την καταστροφή αρκετών drones.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης ότι αντιδρούν σε επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν.

Ο ντε φάκτο αποκλεισμός του Στενού του Χορμούζ από την Τεχεράνη, μιας κρίσιμης εμπορικής οδού, έχει προκαλέσει αλματώδη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία.

Εξάλλου «άγνωστο βλήμα» εξερράγη σήμερα κοντά σε ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε στον Κόλπο βόρεια της πόλης Σάρτζα των Εμιράτων, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Περίπου είκοσι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιαπωνίας, δήλωσαν ότι είναι «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» που απαιτούνται για το άνοιγμα του Στενού.