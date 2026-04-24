Τεχνολογία στην καθημερινότητα: Ροµπότ στους δρόµους των Χανίων! (φωτ. και βίντεο)

»Ένας “έξυπνος” βοηθός που ακολουθεί τον ιδιοκτήτη του και µεταφέρει παραγγελίες και εµπορεύµατα!

Ο Μιχάλης Κωσταριδάκης κατεβάζει από το αυτοκίνητο του το “Follow Robot” στη θέση στάθµευσης στην πλατεία 1866 κοντά στην Κυδωνίας. Στην πλατφόρµα του robot φορτώνει τις παραγγελίες που θέλει να παραδώσει στην Παλιά Πόλη, ελέγχει τους αισθητήρες Lidar και το σύστηµα πλοήγησης, τοποθετεί πάνω του το “τηλεκοντρόλ” και ξεκινάει την πορεία του. Το “Follow robot” τον ακολουθεί σε απόσταση 4-5 µέτρων, αποφεύγει τα εµπόδια, σταµατάει όταν έρχεται σε επαφή µε τον άνθρωπο και τον παρακάµπτει!

Περνάει τη διάβαση στη Χατζηµιχάλη Γιάνναρη και δεν έχει κανένα θέµα µε τις µπάρες! Στη θέα του “Follow robot” που κινείται άνετα και µόνο του στον πεζόδροµο οι καταστηµατάρχες ξαφνιάζονται, οι τουρίστες ρωτάνε τι ακριβώς είναι αυτό , οι ντόπιοι κοιτάνε και ξανακοιτάνε µήπως…δεν βλέπουν καλά!

Το “Follow robot” βρίσκεται πίσω από τον Μιχάλη , αν αποµακρυνθεί πάνω από 10 µέτρα σταµατάει και τον ειδοποιεί µε βόµβο στο τηλεκοντρόλ του! Είναι 11 το πρωί, ο δρόµος είναι γεµάτος µε κόσµο αλλά η κίνηση του ροµπότ γίνεται άνετα χωρίς κανένα πρόβληµα.

«Είναι κινέζικο προϊόν, εξαιρετικής ποιότητας που το χρησιµοποιώ εδώ και ένα µήνα. Αυξάνει την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών µας, δεν µας “πιάνουν” οι µπάρες για την Παλιά Πόλη όπως τα αυτοκίνητα, µπαίνει παντού στα στενάκια! Θέλαµε ως εταιρεία “Έξυπνα Συστήµατα” να προσφέρουµε µια ακόµα καλύτερη υπηρεσία στους πελάτες µας που είναι ενθουσιασµένοι και εκτιµούν πολύ ότι κάνουµε, γιατί βλέπουν ότι είµαστε κοντά τους και µπορούµε να τους προσφέρουµε άµεση εξυπηρέτηση όλες τις ώρες της ηµέρας» µας δηλώνει ο Μιχάλης, που αποφάσισε να χρησιµοποιεί για τις παραδόσεις του το “Follow robot” αφού «η διαµόρφωση του κέντρου µε τους πεζόδροµους και τις ράµπες βοηθάει πολύ, όπως επίσης και της Παλιάς Πόλης».

Η συγκεκριµένη κατασκευή µπορεί να αξιοποιηθεί σε βιοµηχανικούς χώρους, ξενοδοχεία, σε πολυκατοικίες, logistics center µεταφέροντας βάρη µέχρι και 100 κιλά, ενώ ο Μιχάλης µπορεί όποτε θέλει να το λειτουργεί και χειροκίνητα!

Ένα άλλο µεγάλο “συν” της συσκευής είναι ότι «µειώνει την καταπόνηση στη µεταφορά και τους χρόνους. Η ανάγκη µε έκανε να το προµηθευτώ και να το χρησιµοποιώ ώστε να είµαι κοντά και γρήγορα στους πελάτες µου. Μέχρι πριν από ένα µήνα εγώ και το συνεργείο κουβαλούσαµε όλον αυτόν τον εξοπλισµό. Τώρα έχουµε το “Follow robot”» απαντάει ο Μιχάλης Κωσταριδάκης

Φτάνουµε στο µέσον της Χάληδων και µπαίνουµε στα “Στιβανάδικα”. Πολλοί οι επισκέπτες, αλλά το όχηµα µας προχωράει µε άνεση ανάµεσα τους. Στη Μουσούρων το “Follow robot” αποφεύγει τα παγκάκια, περνάει δίπλα από τα δεντράκια, ενώ όταν ο δρόµος ανηφορίζει…τον ανεβαίνει χωρίς την παραµικρή δυσκολία. Συνεχίζουµε στη Χατζ. Γιάνναρη µε το όχηµα να γίνεται αντικείµενο παρατήρησης και ευνοϊκών σχολίων. Επιστρέφουµε στην 1866 και µπροστά από το “13” η παρέα των µεσήλικων λέει µισοσοβαρά-µισοαστεία: «Βρε κοπέλια µπας και µπορεί να κουβαλήσει και τις ελιές; Να βγάλει και το λάδι;». Τους λέµε πως «ακόµα όχι» αλλά αυτό που σίγουρα µπορεί να εκτελέσει πολύ καλά είναι οι παραγγελίες στην Παλιά Πόλη και στο εµπορικό κέντρο!

Τεχνικά στοιχεία

• Ταχύτητα 5 χλµ.

• Βάρος που µπορεί να σηκώσει 100 κιλά.

• ∆ιάρκεια µπαταρίας 10 ώρες.

• Χιλιοµετρική αντοχή 20 χιλ.

• Λειτουργεί σε Follow και manual mode