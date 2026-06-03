Τεχνητή Νοηµοσύνη και Εκπαίδευση στο επίκεντρο συνεδρίου στο ΕΛΜΕΠΑ

Η ενσωµάτωση της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην εκπαίδευση, είναι ανάµεσα στα θέµατα που απασχολεί το 7th international conference in electronic engineering and information technology (EEITE) που ξεκίνησε χθες το πρωί στο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά και συνεχίζεται σήµερα Τετάρτη, την Πέµπτη και την Παρασκευή.

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Στο συνέδριο συµµετέχουν άνθρωποι της εκπαίδευσης από την Ελλάδα, τη Μάλτα, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία παρουσιάζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες πάνω σε θέµατα που αφορούν τη σύγχρονη εκπαίδευση των µηχανικών µε το ζήτηµα της Τεχνητής νοηµοσύνης και της χρήσης της να απασχολεί έντονα τους πανεπιστηµιακούς.

«Η χρήση της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Εκπαίδευση είναι µπροστά σε µεγάλες προκλήσεις. Για παράδειγµα βάζω µια εργασία στους φοιτητές µου και χρησιµοποιούν τα εργαλεία τεχνητής νοηµοσύνης, όχι όµως σαν έναν φίλο µε κριτική σκέψη, απλά κάνουν copy – paste και βέβαια δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά, δεν µαθαίνουν, δεν είναι δηµιουργικοί» ανάφερε ο δρ Edward Duca καθηγητής του Πανεπιστηµίου Μάλτας. Πρόσθεσε επίσης πως πρέπει «να ενσωµατώσουµε την Τεχνητή Νοηµοσύνη ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για περισσότερη µάθηση, πιο εξατοµικευµένη, πιο στοχευµένη. Γιατί κάνοντας copy – paste, δεν µαθαίνεις. Προχωράς χωρίς να κερδίζεις ούτε τη γνώση ούτε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να πάρεις το πτυχίο σου».

«Η εισαγωγή της τεχνητής νοηµοσύνης στα επαγγέλµατα, στην εκπαίδευση και στη ζωή µας τόσο απότοµα, µε το ρυθµό µε τον οποίο συντελέστηκε, απαιτεί να µπορούµε να την αξιοποιήσουµε ως εργαλείο, όχι απλά ως ένα σύστηµα το οποίο µπορεί να µας δίνει απαντήσεις» δήλωσε ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, κ. Αντώνης Κωνσταντάρας.

Παράλληλα σηµείωσε πως η λανθασµένη χρήση της τεχνητής νοηµοσύνης στην εκπαίδευση φέρνει µεγάλα προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα εξήγησε πως «µπορεί ένας δάσκαλος να δίνει κάποια άσκηση να δουλέψει το παιδί κάποια εργασία για να µάθει 5 πράγµατα και ο µαθητής να καταφεύγει στην τεχνητή νοηµοσύνη για να πάρει µία έτοιµη απάντηση χωρίς όµως αυτό να του προσφέρει µάθηση. Εάν όµως το παιδάκι αποκτήσει την αλγοριθµική σκέψη έγκαιρα τότε και µπορεί να προγραµµατίσει κάποια βασικά πράγµατα από µικρή ηλικία, και µπορεί να αξιοποιήσει το AI πραγµατικά ως εργαλείο. Να το χρησιµοποιήσει για να µπορέσει να παράξει βήµατα σε πολύ µεγαλύτερες εργασίες τις οποίες µπορεί να παράγει να µπορέσει να δουλέψει και εφαρµοστικά! Να µπορέσει να δουλέψει και ερευνητικά, αλλά το παιδί να κατευθύνει το AI και όχι το AI να κατευθύνει το παιδί».

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Κωνσταντάρας στην ευέλικτη µάθηση. «Η ευέλικτη µάθηση µας επιτρέπει µέσα σε µία τάξη να µπορούµε να εκπαιδεύσουµε όλα τα παιδιά ταυτόχρονα χωρίς να επηρεάζεται η τάξη στο σύνολο. Εάν κάποιο παιδί πηγαίνει καλύτερα ή χειρότερα, αν έχει κάποιες µαθησιακές δυσκολίες ή αν έχουµε κάποιο χαρισµατικό παιδί, µας δίνεται η δυνατότητα, το κάθε παιδί ατοµικά να εξελίσσεται στο δικό του ρυθµό χωρίς ούτε να παρακωλύει ούτε να παρασύρει την οµάδα» σηµείωσε.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Από τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ο σύµβουλος εκπαίδευσης πληροφορικής στην Κρήτη, κ.Γιώργος Γώγουλος, µίλησε για τη συνεργασία εκπαιδευτικών από τις συµµετέχοντες χώρες προκειµένου «όλοι όσοι συµµετέχουµε από τις διάφορες θέσεις µας να ανταλλάξουµε σκέψεις και εµπειρίες από τον τοµέα της τεχνολογίας και ειδικά στην πρόκληση που ονοµάζεται εκπαιδευτική ροµποτική». Στη συνέχεια επεσήµανε πως «οι προσπάθειες των συναδέλφων, είτε αυτήν συνάδελφοι πληροφορικής είτε είναι οι διδάσκαλοι είτε οι διευθύνσεις των σχολείων είναι και να αναδείξουν αλλά και να το εντάξουν λειτουργικά και ουσιαστικά στην πραγµατικότητα των παιδιών την εκπαιδευτική ροµποτική. Θέλοντας να δηµιουργήσουµε έτσι καλύτερους ψηφιακούς πολίτες αλλά και να δώσουµε έτσι τις δεξιότητες και τις γνώσεις πάνω σε αυτό το κοµµάτι».

Από το Υπουργείο Παιδείας της Μάλτας η κ. Elaine Bonello δήλωσε πως! «Είναι πολύ σηµαντικό να µην αντιµετωπίζουµε τις δεξιότητες αυτές σαν το «µαύρο κουτί» αλλά µέσα από συνέργειες, να ανοίξουµε αυτό το κουτί και η γνώση να διαχυθεί σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα από αυτά τα προγράµµατα µας δίνετε η πολύτιµη ευκαιρία να ανταλλάξουµε απόψεις και προοπτικές»

«Συµµετέχουµε σε αυτήν την πολύ ωραία διοργάνωση, γιατί θέλουµε να κάνουµε διάχυση των αποτελεσµάτων σε ότι αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών µας είτε αφορά την Πρωτοβάθµια, είτε την ∆ευτεροβάθµια σε συνεργασία µε το ΕΛΜΕΠΑ. Οι εκπαιδευτικοί µας βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο γνώσεων ακαδηµαϊκών µε ιδιαίτερες σπουδές µεταπτυχιακά και διδακτορικά και συνεχώς αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες» τόνισε η σύµβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Μαρία Μπαρµπεράκη.