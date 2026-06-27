Τέχνη που θεραπεύει στο Γιαλί Τζαμισί

Συνεχίζεται έως και αύριο, 28 Ιουνίου, στο Γιαλί Τζαμισί η εικαστική έκθεση ιατρών καλλιτεχνών με τίτλο «Συνομιλίες Σωμάτων» που διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας του (1925-2025).

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Η έκθεση περιλαμβάνει έργα 15 ιατρών καλλιτεχνών και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

«Ο τίτλος της παρούσας έκθεσης, “Συνομιλίες Σωμάτων”, καταδεικνύει με άμεσο τρόπο, τον σκοπό διοργάνωσής της. Μια ανοιχτή συνομιλία, ένας διάλογος διαφορετικών εικαστικών σωμάτων, για τον εορτασμό των εκατό χρόνων λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Χανιών. Συνομιλίες Σωμάτων, ανάλογων με τα σώματα που ερευνούν και εξετάζουν καθημερινά οι γιατροί, αναζητώντας το ορατό, αλλά συχνότερα, το αθέατο και το κρυμμένο, φανερώνοντας εκείνο που είναι έτοιμο να εμφανιστεί», αναφέρει σχετικά στο σημείωμα της έκθεσης η Ιστορικός Τέχνης, Δήμητρα Γεωργουδάκη, και προσθέτει: «Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες, φαίνεται να στρέφονται στην καλλιτεχνική δημιουργία, αναζητώντας ένα καταφύγιο. Έναν κόσμο απελευθερωμένο από κανόνες, όπου η σκέψη αποδεσμευμένη, επιτρέπει στο μάτι και στο χέρι, να κινηθούν αυτόνομα. Άλλοι, παραμένουν στον κόσμο της Ιατρικής, εμπνέονται και έτσι, δημιουργούν. Τα έργα που απαρτίζουν την έκθεση, με διαφορετικές τεχνικές και τεχνοτροπίες συνθέτουν τελικά έναν παράλληλο κόσμο, ίσως πιο αθόρυβο, που ακολουθεί τις ζωές των δημιουργών. Από τις αγιογραφίες και την Κρητική Σχολή, φτάνουμε σε εικόνες αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Ένα αόρατο νήμα στον χρόνο, που φέρνει στο σήμερα την διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου για έκφραση, μετουσιώνοντάς τη σε χρώμα και φως».

Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Γεωργουδάκης Γρηγόρης (ζωγραφική), Γιαννακάκη Νεκταρία (αγιογραφία), Γκερασίμ Δουλαβέρη (ζωγραφική), Ζολινδάκη Αγγελική (ζωγραφική), Καντανολέων Σοφία (μινιατούρες), Κουμής Ιάκωβος (ζωγραφική και γλυπτική), Κρασουδάκις Αντώνιος (graphic illustration), Λιοδάκης Αντώνιος (φωτογραφία και ζωγραφική), Μαυρολέων Γεώργιος (φωτογραφία), Μουλουδάκη Ελευθερία (φωτογραφία), Μπομπολάκης Ιωάννης (ζωγραφική), Παπαγιαννάκη Αικατερίνη (ζωγραφική), Χαβρεδάκη Ζωή (ζωγραφική), Χουστουλάκη Ευαγγελία (ζωγραφική), Χουστουλάκης Εμμανουήλ (φωτογραφία).

Όπως αναφέρει η επιμελήτρια της έκθεσης οι γιατροί που συμμετέχουν στην έκθεση του Ι.Σ.Χ, καταφέρνουν «να συνθέσουν ατομικά αλλά κυρίως συλλογικά την εικόνα του σύγχρονου ανθρώπου».

«Ένα αμάλγαμα εικαστικών εμπειριών, μια συνομιλία με έργα ετερόκλητα, τα οποία όμως μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό της Τέχνης, αυτό της ικανότητας να θεραπεύει. Καθώς, η Τέχνη, δεν αποτελεί μόνο μια αισθητική αναζήτηση, αλλά και έναν θεραπευτικό μηχανισμό της ανθρώπινης ύπαρξης», τονίζει καταλήγοντας.