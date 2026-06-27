menu
30.1 C
Chania
Σάββατο, 27 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Τέχνη που θεραπεύει στο Γιαλί Τζαμισί

Δημήτρης Μαριδάκης
Δημήτρης Μαριδάκης
0

Συνεχίζεται έως και αύριο, 28 Ιουνίου, στο Γιαλί Τζαμισί η εικαστική έκθεση ιατρών καλλιτεχνών με τίτλο «Συνομιλίες Σωμάτων» που διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας του (1925-2025).

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα 15 ιατρών καλλιτεχνών και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
«Ο τίτλος της παρούσας έκθεσης, “Συνομιλίες Σωμάτων”, καταδεικνύει με άμεσο τρόπο, τον σκοπό διοργάνωσής της. Μια ανοιχτή συνομιλία, ένας διάλογος διαφορετικών εικαστικών σωμάτων, για τον εορτασμό των εκατό χρόνων λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Χανιών. Συνομιλίες Σωμάτων, ανάλογων με τα σώματα που ερευνούν και εξετάζουν καθημερινά οι γιατροί, αναζητώντας το ορατό, αλλά συχνότερα, το αθέατο και το κρυμμένο, φανερώνοντας εκείνο που είναι έτοιμο να εμφανιστεί», αναφέρει σχετικά στο σημείωμα της έκθεσης η Ιστορικός Τέχνης, Δήμητρα Γεωργουδάκη, και προσθέτει: «Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες, φαίνεται να στρέφονται στην καλλιτεχνική δημιουργία, αναζητώντας ένα καταφύγιο. Έναν κόσμο απελευθερωμένο από κανόνες, όπου η σκέψη αποδεσμευμένη, επιτρέπει στο μάτι και στο χέρι, να κινηθούν αυτόνομα. Άλλοι, παραμένουν στον κόσμο της Ιατρικής, εμπνέονται και έτσι, δημιουργούν. Τα έργα που απαρτίζουν την έκθεση, με διαφορετικές τεχνικές και τεχνοτροπίες συνθέτουν τελικά έναν παράλληλο κόσμο, ίσως πιο αθόρυβο, που ακολουθεί τις ζωές των δημιουργών. Από τις αγιογραφίες και την Κρητική Σχολή, φτάνουμε σε εικόνες αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Ένα αόρατο νήμα στον χρόνο, που φέρνει στο σήμερα την διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου για έκφραση, μετουσιώνοντάς τη σε χρώμα και φως».
Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Γεωργουδάκης Γρηγόρης (ζωγραφική), Γιαννακάκη Νεκταρία (αγιογραφία), Γκερασίμ Δουλαβέρη (ζωγραφική), Ζολινδάκη Αγγελική (ζωγραφική), Καντανολέων Σοφία (μινιατούρες), Κουμής Ιάκωβος (ζωγραφική και γλυπτική), Κρασουδάκις Αντώνιος (graphic illustration), Λιοδάκης Αντώνιος (φωτογραφία και ζωγραφική), Μαυρολέων Γεώργιος (φωτογραφία), Μουλουδάκη Ελευθερία (φωτογραφία), Μπομπολάκης Ιωάννης (ζωγραφική), Παπαγιαννάκη Αικατερίνη (ζωγραφική), Χαβρεδάκη Ζωή (ζωγραφική), Χουστουλάκη Ευαγγελία (ζωγραφική), Χουστουλάκης Εμμανουήλ (φωτογραφία).
Όπως αναφέρει η επιμελήτρια της έκθεσης οι γιατροί που συμμετέχουν στην έκθεση του Ι.Σ.Χ, καταφέρνουν «να συνθέσουν ατομικά αλλά κυρίως συλλογικά την εικόνα του σύγχρονου ανθρώπου».
«Ένα αμάλγαμα εικαστικών εμπειριών, μια συνομιλία με έργα ετερόκλητα, τα οποία όμως μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό της Τέχνης, αυτό της ικανότητας να θεραπεύει. Καθώς, η Τέχνη, δεν αποτελεί μόνο μια αισθητική αναζήτηση, αλλά και έναν θεραπευτικό μηχανισμό της ανθρώπινης ύπαρξης», τονίζει καταλήγοντας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum