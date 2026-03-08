menu
Διεθνή

Τεχεράνη: Εικόνες Αποκάλυψης μετά τις εκρήξεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις (video)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με πυκνό καπνό και φωτιές ξύπνησε σήμερα (08/03) το πρωί η Τεχεράνη μετά τις νυχτερινές ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με τις φλεγόμενες δεξαμενές αποθήκευσης και τα διυλιστήρια να κατακλύζουν τον ορίζοντα της πρωτεύουσας και να σκορπίζουν μια σκοτεινή ομίχλη πάνω από την πόλη.

 

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές που κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία τους.

Η διανομή καυσίμων διεκόπη «προσωρινά» στην Τεχεράνη μετά τα πλήγματα, δήλωσε ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας Μοχαμάντ Σαντέγ Μοταμεντιάν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

«Τέσσερις εργαζόμενοι, εκ των οποίων δύο οδηγοί, σκοτώθηκαν», δήλωσε.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τα πλήγματα γέμισε τον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας την πόλη με ένα μαύρο πέπλο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

Κάτοικοι περιέγραψαν μια διάχυτη μυρωδιά καμένου.

Οι περιβαλλοντικές αρχές του Ιράν κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για να αποφύγουν αναπνευστικά προβλήματα και άλλους κινδύνους για την υγεία τους.

Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, στον αέρα απελευθερώθηκαν «σημαντικές ποσότητες τοξικών υδρογονανθράκων, θείου και οξειδίων του αζώτου».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής εταιρείας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, το Ιράν διατηρεί «επαρκή» αποθέματα καυσίμων σε αποθήκες σε όλη τη χώρα.

 

φωτ. (AP Photo/Vahid Salemi)

