TEC World Cup: Ο Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε το τρόπαιο στη Βαρκελώνη!

Το τρίτο διαδοχικό τρόπαιο σε τουρνουά Super Category κατέκτησε στη Βαρκελώνη ο Ραφαήλ Παγώνης. Ο 13χρονος Έλληνας τενίστας νίκησε στον τελικό του TEC World Cup, με 6-1, 7-5 τον Πορτογάλο Φρανσίσκο Σαρντίνια (Νο.9 του ταμπλό και Νο.11 στην Ευρώπη), σε 1 ώρα και 42 λεπτά και κατάκτησε τον έβδομο φετινό τίτλο του.

Όσον αφορά στα τουρνουά Super Category, ο Παγώνης είχε κατακτήση το τρόπαιο και στη Μάια της Πορτογαλίας και στο Μιλάνο της Ιταλίας, πριν ταξιδέψει στην Ισπανία.

Ο νεαρός Έλληνας τενίστας έχει φέτος 45 νίκες σε 49 αγώνες στην Tennis Europe.