Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Ταυτοποιήθηκαν οι δύο οδηγοί που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ στην Αττική Οδό

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ταυτοποιήθηκαν, μετά από έρευνα του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, σε συνεργασία με την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), τα δύο άτομα που απεικονίζονταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγούν με επικίνδυνο τρόπο δίκυκλες μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού στην Αττική Οδό.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 21χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς με τις πράξεις τους έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άντρες οδηγούσαν τις μοτοσικλέτες τους για λόγους επίδειξης και εντυπωσιασμού, με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 km/h, πραγματοποιώντας «σούζες» και συνεχείς ελιγμούς, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν την ίδια παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν.

Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, όπου κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα, σήμερα Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε κατάσχεση μίας εκ των μοτοσυκλετών, η οποία εντοπίστηκε σε ιδιωτικό συνεργείο.

Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης, συνελήφθη ένα άτομο για απείθεια, καθώς παρεμπόδισε τις ενέργειες των αστυνομικών.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει πρόσφατα για ίδια αδικήματα και συγκεκριμένα ο 27χρονος έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ σε βάρος του 21χρονου είχε βεβαιωθεί διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους άνω των 2.600 ευρώ για μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης τροχονόμου, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση κράνους και δυσδιάκριτη πινακίδα και του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 455 ημέρες.

