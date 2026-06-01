«Ταξίδι» στις πιο… επεισοδιακές Πανελλήνιες: Από τη διαρροή θεμάτων του ’79, στην πανδημία

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αποτελούν διαχρονικά μία από τις πιο απαιτητικές και καθοριστικές δοκιμασίες για τους μαθητές της χώρας μας. Κάθε χρόνο, χιλιάδες υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βιώνοντας έντονη πίεση και αγωνία.

Υπήρξαν όμως χρονιές που οι εξετάσεις δεν σημαδεύτηκαν μόνο από το άγχος των μαθητών, αλλά και από πρωτοφανή γεγονότα, τα οποία άφησαν έντονο αποτύπωμα στην εκπαιδευτική ιστορία της χώρας.

Το CNN Greece συγκέντρωσε τις πιο επεισοδιακές και απρόβλεπτες χρονιές των Πανελληνίων Εξετάσεων.

2020 – Πανελλήνιες με… αντισηπτικό στα θρανία

Το 2020 οι Πανελλήνιες πραγματοποιήθηκαν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Η πρωτοφανής αυτή υγειονομική κρίση οδήγησε στο κλείσιμο των σχολείων από τον Μάρτιο, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και στην αναβολή της αρχικής ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις ξεκίνησαν τελικά στις 15 Ιουνίου, με αυστηρά υγειονομικά μέτρα, όπως αποστάσεις στις αίθουσες, απολυμάνσεις και περιορισμένο αριθμό υποψηφίων ανά τάξη.

Για πολλούς μαθητές, εκείνη η χρονιά συνδέθηκε με ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση και δυσκολίες στην προετοιμασία τους. Μια γενιά που έδωσε εξετάσεις με μάσκα, άγχος και… αντισηπτικό στο θρανίο.

1990 – Απεργίες και αναβολές εξετάσεων

Το 1990 καταγράφηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές αναταραχές, όταν οι καθηγητές προχώρησαν σε μακρά απεργιακή κινητοποίηση κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων.

Η απεργία της ΟΛΜΕ διήρκεσε σχεδόν δύο μήνες, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις στη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Το σχολικό έτος παρατάθηκε μέχρι το τέλος Ιουλίου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εξετάσεις ξεκινούσαν με καθυστέρηση, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί αρνούνταν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

1985 – Η χρονιά της «αρωγής» και της «ευδοκίμησης»

Το θέμα της Έκθεσης το 1985 έμεινε στην ιστορία περισσότερο για τις λέξεις που περιείχε παρά για το ίδιο το νόημα.

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν κείμενο στο οποίο περιλαμβάνονταν οι λέξεις «αρωγή» και «ευδοκίμηση», όροι που αποδείχθηκαν γλωσσικός «εφιάλτης» για πολλούς μαθητές.

Αρκετοί υποψήφιοι δεν κατάλαβαν το περιεχόμενο του θέματος, άλλοι ξέφυγαν εντελώς από το ζητούμενο και κάποιοι παρέδωσαν λευκή κόλλα. Το περιστατικό προκάλεσε τότε έντονη συζήτηση για το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα.

1979 – Το μεγάλο σκάνδαλο διαρροής θεμάτων

Το 1979 σημειώθηκε το σοβαρότερο σκάνδαλο στην ιστορία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Στέλεχος του υπουργείου Παιδείας φέρεται να διέρρευσε θέματα εξετάσεων σε φροντιστήρια, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η υπόθεση αφορούσε βασικά μαθήματα όπως Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αρχαία Ελληνικά. Οι αρχές κινήθηκαν άμεσα και μέσα σε λίγες ώρες ασκήθηκαν διώξεις σε οκτώ άτομα.

Οι εξετάσεις ακυρώθηκαν στα συγκεκριμένα μαθήματα, αναβλήθηκαν για δύο ημέρες και οργανώθηκαν εκ νέου με αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας. Το κύρος του θεσμού, πάντως, είχε ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα.

1997 – Η viral «πανωλεθρία»

Οι Πανελλήνιες του 1997 έμειναν αξέχαστες κυρίως χάρη σε μία ατάκα που πέρασε στην ποπ κουλτούρα.

Μετά τις εξετάσεις στην Ιστορία, μαθητής της τρίτης δέσμης χαρακτήρισε τα θέματα υπερβολικά απαιτητικά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ήταν «για αυτούς που έχουν φωτοτυπικό μηχάνημα στο μυαλό τους».

Το σχετικό τηλεοπτικό στιγμιότυπο έγινε αργότερα viral και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αναπαράγεται στο διαδίκτυο, υπενθυμίζοντας πως οι Πανελλήνιες δεν αφήνουν μόνο βαθμούς και μηχανογραφικά, αλλά και ατάκες που γράφουν ιστορία.