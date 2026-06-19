Ταξίδι στη μουσική παράδοση του Αποκόρωνα

Ο Παραδοσιακός Μουσικός Σύλλογος Αποκορώνου «Ο Χαρίλαος», σε συνεργασία με τον Δήμο Αποκορώνου και το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, διοργανώνει την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 11:00-13:00 στο Ίδρυμα Αγία Σοφία, στους Άγιους Πάντες Αποκορώνου ,εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία και τη μουσική παράδοση της επαρχίας Αποκορώνου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου, στον χώρο του Ιδρύματος Αγία Σοφία στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου, και έχει ως στόχο να αναδείξει σημαντικές πτυχές της τοπικής μουσικής κληρονομιάς, μέσα από αρχειακό υλικό, ιστορικές αναφορές και ζωντανές μουσικές παρουσιάσεις.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

• Παρουσίαση του αρχείου δίσκων γραμμοφώνου του συλλόγου, με αναφορά στην ιστορία της ηχογράφησης και της αναπαραγωγής του ήχου, από τα πρώτα γραμμόφωνα έως τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

• Ξενάγηση στη μόνιμη φωτογραφική έκθεση, η οποία φιλοξενεί σπάνιες φωτογραφίες και τεκμήρια που καταγράφουν την ιστορία των μουσικών και της μουσικής ζωής του Αποκόρωνα.

• Έκθεση παραδοσιακών μουσικών οργάνων, συνοδευόμενη από παρουσίαση της ιστορίας και της χρήσης τους μέσα στην τοπική μουσική παράδοση.

• Προβολή οπτικοακουστικού υλικού, αφιερωμένου σε παλαιότερους μουσικούς του Αποκόρωνα και στη συμβολή τους στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

• Ζωντανή μουσική παρουσίαση από μέλη του συλλόγου, με σκοπούς και τραγούδια της τοπικής παράδοσης.

«Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους φίλους της μουσικής, της ιστορίας και του πολιτισμού να γνωρίσουν από κοντά το έργο του Συλλόγου, να περιηγηθούν στους χώρους και τις συλλογές του και να συμμετάσχουν σε ένα δίωρο ενημέρωσης, γνώσης και ψυχαγωγίας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.