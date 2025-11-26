menu
19.5 C
Chania
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕυθύβολα και μη
Ευθύβολα και μη

Ταξίδι στα Κύθηρα

Νεκτάριος Κακατσάκης
Νεκτάριος Κακατσάκης
0

Νοµίζω ότι τον σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε το βιβλίο, επιτελέστηκε και µε το παραπάνω! Ντόρος έγινε! Συζητιέται και θα συζητιέται, θα τα βγάλει τα λεφτά του και µετά όπως έλεγε και η Μελίνα στο “Ποτέ την Κυριακή”, όλοι θα πάνε για να φάνε και να κάνουν µπάνιο στη θάλασσα.

Ο σχολιασµός που έχει ξεκινήσει δεν ξέρω αν συνεισφέρει στο κοινό… καλό ή αν θα αποτελέσει ένα ακόµη από τα πολλά ‘‘σηµεία’’ που αρεσκόµαστε να τρωγόµαστε! Το µόνο σίγουρο είναι ότι πολιτική δεν θα παραχθεί! Ίσως περισσότερο από ποτέ, αυτό είναι το ζητούµενο· να δούµε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο να αναµετρούνται ο συγκροτηµένος, σοβαρός πολιτικός λόγος µε τα θέµατα και τα προβλήµατα της κοινωνίας που το έχει ανάγκη! Επιπλέον, να ξεπεράσουµε τους προσωπικούς διαξιφισµούς πολιτικών προσώπων µεταξύ τους που όχι µόνο δεν ωφελούν, αλλά ευτελίζουν και κάθε είδους αξιοπρέπεια! Και όταν λέµε αξιοπρέπεια, δεν µιλάµε µόνο για τη δική τους -την σε πάρα πολλές περιπτώσεις, χαµένη προ πολλού- αλλά και την αξιοπρέπεια εκείνων που ηθεληµένα – αθέλητα τούς παρακολουθούν! Και σε κάποιες περιπτώσεις τα µαλώµατά τους φέρνουν στον νου το «δυο γάιδαροι µαλώνανε σε ξένο αχυρώνα» ή και το… «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»! Παιδιάστικα, ανώριµα πράγµατα, ανοησίες και… ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά.

Ο σπουδαίος άνθρωπος Ross Daly (Ρος Ντεϊλι), ερωτώµενος παλαιότερα «τι σηµαίνει για εκείνον παραδοσιακή µουσική» απάντησε: «Τώρα πια θα µπορούσα να πω ότι ο όρος παραδοσιακή µουσική δε σηµαίνει απολύτως τίποτα. Εµένα αυτό που µε ενδιαφέρει στη µουσική αλλά και γενικά στη ζωή είναι η έννοια της διαχρονικής αξίας. Τώρα, όταν ψάχνεις πράγµατα διαχρονικής αξίας ή που διέπονται από µια διαχρονικότητα, ένα πολύ καλό µέρος ν’ αρχίσεις να ψάχνεις, είναι εκεί που υπάρχουν πράγµατα που ήδη έχουν αντέξει σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα! Αλλά δε σηµαίνει ότι ό,τι και να βρεις εκεί πέρα είναι διαχρονικής αξίας. ∆ίπλα σ’ αυτά θα βρεις πράγµατα που είναι απλά διαιωνισµένες συνήθειες. Η συνήθεια είναι η έκφραση της πιο αδύναµης πλευράς του ανθρώπου. Άρα αυτά δε µ’ ενδιαφέρουν. Αυτό που προσπαθώ να κάνω, είναι να χρησιµοποιήσω το ένστικτό µου για να αναζητήσω πράγµατα διαχρονικής αξίας». Αν όσα λέει ο Ross Daly µπορούν να ισχύσουν σε… οτιδήποτε, το ερώτηµα που τίθεται είναι: «έχουµε τις γνώσεις, το κριτήριο και το ένστικτο να αναζητήσουµε όλα εκείνα που είναι διαχρονικής αξίας και να απεµπολέσουµε τις… “διαιωνισµένες συνήθειές” µας που είναι η έκφραση της πιο αδύναµης πλευράς µας;».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum