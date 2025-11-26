Ταξίδι στα Κύθηρα

Νοµίζω ότι τον σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε το βιβλίο, επιτελέστηκε και µε το παραπάνω! Ντόρος έγινε! Συζητιέται και θα συζητιέται, θα τα βγάλει τα λεφτά του και µετά όπως έλεγε και η Μελίνα στο “Ποτέ την Κυριακή”, όλοι θα πάνε για να φάνε και να κάνουν µπάνιο στη θάλασσα.

Ο σχολιασµός που έχει ξεκινήσει δεν ξέρω αν συνεισφέρει στο κοινό… καλό ή αν θα αποτελέσει ένα ακόµη από τα πολλά ‘‘σηµεία’’ που αρεσκόµαστε να τρωγόµαστε! Το µόνο σίγουρο είναι ότι πολιτική δεν θα παραχθεί! Ίσως περισσότερο από ποτέ, αυτό είναι το ζητούµενο· να δούµε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο να αναµετρούνται ο συγκροτηµένος, σοβαρός πολιτικός λόγος µε τα θέµατα και τα προβλήµατα της κοινωνίας που το έχει ανάγκη! Επιπλέον, να ξεπεράσουµε τους προσωπικούς διαξιφισµούς πολιτικών προσώπων µεταξύ τους που όχι µόνο δεν ωφελούν, αλλά ευτελίζουν και κάθε είδους αξιοπρέπεια! Και όταν λέµε αξιοπρέπεια, δεν µιλάµε µόνο για τη δική τους -την σε πάρα πολλές περιπτώσεις, χαµένη προ πολλού- αλλά και την αξιοπρέπεια εκείνων που ηθεληµένα – αθέλητα τούς παρακολουθούν! Και σε κάποιες περιπτώσεις τα µαλώµατά τους φέρνουν στον νου το «δυο γάιδαροι µαλώνανε σε ξένο αχυρώνα» ή και το… «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»! Παιδιάστικα, ανώριµα πράγµατα, ανοησίες και… ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά.

Ο σπουδαίος άνθρωπος Ross Daly (Ρος Ντεϊλι), ερωτώµενος παλαιότερα «τι σηµαίνει για εκείνον παραδοσιακή µουσική» απάντησε: «Τώρα πια θα µπορούσα να πω ότι ο όρος παραδοσιακή µουσική δε σηµαίνει απολύτως τίποτα. Εµένα αυτό που µε ενδιαφέρει στη µουσική αλλά και γενικά στη ζωή είναι η έννοια της διαχρονικής αξίας. Τώρα, όταν ψάχνεις πράγµατα διαχρονικής αξίας ή που διέπονται από µια διαχρονικότητα, ένα πολύ καλό µέρος ν’ αρχίσεις να ψάχνεις, είναι εκεί που υπάρχουν πράγµατα που ήδη έχουν αντέξει σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα! Αλλά δε σηµαίνει ότι ό,τι και να βρεις εκεί πέρα είναι διαχρονικής αξίας. ∆ίπλα σ’ αυτά θα βρεις πράγµατα που είναι απλά διαιωνισµένες συνήθειες. Η συνήθεια είναι η έκφραση της πιο αδύναµης πλευράς του ανθρώπου. Άρα αυτά δε µ’ ενδιαφέρουν. Αυτό που προσπαθώ να κάνω, είναι να χρησιµοποιήσω το ένστικτό µου για να αναζητήσω πράγµατα διαχρονικής αξίας». Αν όσα λέει ο Ross Daly µπορούν να ισχύσουν σε… οτιδήποτε, το ερώτηµα που τίθεται είναι: «έχουµε τις γνώσεις, το κριτήριο και το ένστικτο να αναζητήσουµε όλα εκείνα που είναι διαχρονικής αξίας και να απεµπολέσουµε τις… “διαιωνισµένες συνήθειές” µας που είναι η έκφραση της πιο αδύναµης πλευράς µας;».