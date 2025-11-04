Taste of Crete: Διαπολιτισμική εβδομάδα Erasmus στα Χανιά (φωτ.)

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Βέλγιο, την Ισλανδία και την Ελλάδα συμμετείχαν στο Erasmus Plus πρόγραμμα με τίτλο «Taste of Crete», Project number = 2025-1-BE05-KA151-YOU-000300782, ένα εντατικό διαπολιτισμικό πρόγραμμα Erasmus που υλοποιήθηκε στην Κρήτη, με στόχο τη γνωριμία με τον κρητικό πολιτισμό, την ανακάλυψη της τοπικής ιστορίας και την ενίσχυση δεξιοτήτων συνεργασίας, δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας.

1 από 9

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η δράση σχεδιάστηκε με γνώμονα τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την αξία της συνεργασίας μεταξύ γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες:

Επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, τους Τάφους Βενιζέλων και το Ενετικό Λιμάνι.

Τίμησαν την Επέτειο του «ΟΧΙ» παρακολουθώντας την παρέλαση στα Χανιά.

Γνώρισαν το Ρέθυμνο μέσα από ιστορική περιήγηση.

Συμμετείχαν σε masterclass φωτογραφίας από τον Μανώλη Κονταξάκη, δραστηριότητες team-building, beach games και εργαστήρια χειροτεχνίας.

Συμμετείχαν σε Εργαστήρια Συναισθηματικής έκφρασης μέσω εικαστικών, που έγιναν από την Νάντια Παράσχου.

Πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές εμπειρίες σε σχολικά εργαστήρια του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Χανίων.

Ξεναγήθηκαν στο εργαστήριο SenseLab του Πολυτεχνείου Κρήτης και ενημερώθηκαν για εφαρμογές τεχνολογίας.

Επισκέφθηκαν το Βοτανικό Πάρκο & Κήποι Κρήτης για βιωματική γνωριμία με τη μεσογειακή βιοποικιλότητα.

Ευχαριστίες

Η οργανωτική ομάδα από Startup Greece, Μu-zze-um vzw (Βέλγιο) HITT HUSID (Ισλανδία) εκφράζει θερμές ευχαριστίες:

Στον Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χανίων κ. Νεκτάριο Λιλικάκη και την κα. Δάφνη Προϊού για την αγαστή συνεργασία.

Στον κ. Κυριάκο Παπαδάκη και σε όλο το προσωπικό του Kiani Beach Resort για την υποδειγματική φιλοξενία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Στο Βοτανικό Πάρκο & Κήποι Κρήτης, για την υποστήριξη και την εκπαιδευτική εμπειρία.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, για την άψογη φιλοξενία και ξενάγηση.

Στο εργαστήριο SenseLab του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον κ. Παρτσινέβελο για την εμπνευστική παρουσίαση και το άνοιγμα προς τους μαθητές.

Στον κ. Στέλιο Μπακατσάκη για τις μεταφορές και την άμεση εξυπηρέτηση των ομάδων.

Σχετικά με το «Taste of Crete»

Το πρόγραμμα συνδυάζει πολιτιστικές διαδρομές, εργαστήρια δημιουργικότητας και γνωριμία με την τοπική αγορά, ενθαρρύνοντας τη διαπολιτισμική κατανόηση και την ενεργό μάθηση. Στόχος είναι οι νέοι/νέες να συνδέσουν την παράδοση και το φυσικό περιβάλλον με σύγχρονες δεξιότητες ζωής και καινοτομίας»