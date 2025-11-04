menu
22.8 C
Chania
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Taste of Crete: Διαπολιτισμική εβδομάδα Erasmus στα Χανιά (φωτ.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Βέλγιο, την Ισλανδία και την Ελλάδα συμμετείχαν στο Erasmus Plus πρόγραμμα με τίτλο «Taste of Crete», Project number = 2025-1-BE05-KA151-YOU-000300782, ένα εντατικό διαπολιτισμικό πρόγραμμα Erasmus που υλοποιήθηκε στην Κρήτη, με στόχο τη γνωριμία με τον κρητικό πολιτισμό, την ανακάλυψη της τοπικής ιστορίας και την ενίσχυση δεξιοτήτων συνεργασίας, δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η δράση σχεδιάστηκε με γνώμονα τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την αξία της συνεργασίας μεταξύ γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες:
Επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, τους Τάφους Βενιζέλων και το Ενετικό Λιμάνι.
Τίμησαν την Επέτειο του «ΟΧΙ» παρακολουθώντας την παρέλαση στα Χανιά.
Γνώρισαν το Ρέθυμνο μέσα από ιστορική περιήγηση.
Συμμετείχαν σε masterclass φωτογραφίας από τον Μανώλη Κονταξάκη, δραστηριότητες team-building, beach games και εργαστήρια χειροτεχνίας.
Συμμετείχαν σε Εργαστήρια Συναισθηματικής έκφρασης μέσω εικαστικών, που έγιναν από την Νάντια Παράσχου.
Πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές εμπειρίες σε σχολικά εργαστήρια του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Χανίων.
Ξεναγήθηκαν στο εργαστήριο SenseLab του Πολυτεχνείου Κρήτης και ενημερώθηκαν για εφαρμογές τεχνολογίας.
Επισκέφθηκαν το Βοτανικό Πάρκο & Κήποι Κρήτης για βιωματική γνωριμία με τη μεσογειακή βιοποικιλότητα.
Ευχαριστίες
Η οργανωτική ομάδα από Startup Greece, Μu-zze-um vzw (Βέλγιο) HITT HUSID (Ισλανδία) εκφράζει θερμές ευχαριστίες:
Στον Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χανίων κ. Νεκτάριο Λιλικάκη και την κα. Δάφνη Προϊού για την αγαστή συνεργασία.
Στον κ. Κυριάκο Παπαδάκη και σε όλο το προσωπικό του Kiani Beach Resort για την υποδειγματική φιλοξενία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Στο Βοτανικό Πάρκο & Κήποι Κρήτης, για την υποστήριξη και την εκπαιδευτική εμπειρία.
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, για την άψογη φιλοξενία και ξενάγηση.
Στο εργαστήριο SenseLab του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον κ. Παρτσινέβελο για την εμπνευστική παρουσίαση και το άνοιγμα προς τους μαθητές.
Στον κ. Στέλιο Μπακατσάκη για τις μεταφορές και την άμεση εξυπηρέτηση των ομάδων.
Σχετικά με το «Taste of Crete»
Το πρόγραμμα συνδυάζει πολιτιστικές διαδρομές, εργαστήρια δημιουργικότητας και γνωριμία με την τοπική αγορά, ενθαρρύνοντας τη διαπολιτισμική κατανόηση και την ενεργό μάθηση. Στόχος είναι οι νέοι/νέες να συνδέσουν την παράδοση και το φυσικό περιβάλλον με σύγχρονες δεξιότητες ζωής και καινοτομίας»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum