Τασούλας: «Η Κρήτη αναζητά νέα ταυτότητα» – Ξεκίνησε το συνέδριο στα Χανιά

«Η επένδυση στην Κρήτη είναι επένδυση στην Ελλάδα, στους ανθρώπους, της στο μέλλον» επεσήμανε στο χαιρετισμό του στην έναρξη του συνεδρίου του Economist- Powergame, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας το πρωί της Παρασκευής στο χώρο του Μ. Αρσεναλιού στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Ο κ. Τασούλας ξεκίνησε τον χαιρετισμό του με μια περιγραφή της Κρήτης όπως αποτυπώνεται στα Ομηρικά έπη και μίλ.ησε για την ανάγκη για μια ” βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου.” καθώς “λίγοι τόποι συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και δυνατότητες για το μέλλον. “

Στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Κρήτης εξαίροντας το ρόλο τους και στη σημασία του νησιού σε μια εποχή με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα. “Η Κρήτη αναζητεί νέα ταυτότητα, φιλοδοξεί να γίνει ενεργειακός κόμβος, προορισμός υψηλής αξίας, ρόλοι που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παράδοση και τον πολιτισμό” δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια μίλησε για τα μεγάλα έργα υποδομών που αναλαμβάνει ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία με το δημόσιο, το νέο αεροδρόμιο, τις ενεργειακές διασυνδέσεις, και τη τουριστική βιομηχανία που επιδιώκει συνειδητά την ποιότητα και που

“σκιαγραφούν ένα νέο παραγωγικό μοντέλο παράδειγμα για την Ελληνική περιφέρεια”.

Αναφέρθηκε και στη σημασία της συναίνεσης για τα μεγάλα έργα, που ” ξεκινούν από μια γενιά, τα παραλαμβάνει και τα απολαμβάνει η επόμενη. Για αυτό και το συνέδριο είναι όχι μόνο καίριας σημασίας αλλά εντελώς επίκαιρο”.

Στρατηγικό προμαχώνα της Ευρώπης αποκάλεσε την Κρήτη ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, που σημείωσε μια σειρά από παρεμβάσεις της Περιφέρειας με στόχο την ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο αεροδρόμιο, στα έργα στο ΒΟΑΚ, στο ερευνητικό έργο των Πανεπιστημίων, στην ψηφιακή επανάσταση και στον πρωτογενή τομέα “που εγγυάται την κοινωνική συνοχή”.

Το συνέδριο ξεκίνησε με τις τοποθετήσεις του διευθυντή του Economist Alasdair Ross και της ειδικής αναλύτριας για την Ελλάδα Joan Hoye.

Ο ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ Με θερμά λόγια για τα Χανιά ως τουριστικό προορισμό ξεκίνησε το χαιρετισμό του ο Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού της Ε.Ε. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας επισημαίνοντας πως “η ανάπτυξη της Κρήτης αποτελεί εθνική προτεραιότητα! Ζούμε σε ένα κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ. Ο ρόλος της Κρήτης γίνεται ακόμα πιο στρατηγικός λόγω της θέσης της για αυτό και ο στόχος μας είναι να την υποστηρίξουμε προς όφελος της Ελλάδας και συνολικά της Ευρώπης. “ Στη συνέχεια δήλωσε πως ο Ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει μια “αξιοσημείωτη αντοχή” και δεν αντιμετωπίζει κανένα ζήτημα με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε δε πως η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με τα αεροπορικά καύσιμα παρά τα όσα αναφέρονταν πριν μερικούς μήνες. Μίλησε επίσης για την σημασία της στρατιωτικής κινητικότητας για την γρήγορη μεταφορά ανδρών και εξοπλισμού ένα ζήτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη. Αποκάλεσε την Κρήτη “κέντρο της Μεσογείου” που “έχει όλα όσα χρειάζεται για να πρωταγωνιστήσει για την Ελλαδα” και δεσμεύτηκε ότι “η Ευρωπαική Ένωση θα είναι εδώ, δίπλα σας, σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια”.

Ο ΑΛ. ΕΞΑΡΧΟΥ

“Η Κρήτη είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας της Ελλάδας και έχουμε ένα πεδίο δόξας λαμπρόν με τον ΒΟΑΚ” δήλωσε ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθ. σύμβουλος του ομίλου ΑΚΤΩΡ που για την πορεία του έργου παρατήρησε πως “το γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει και θα παραδώσουμε το καλοκαίρι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα και το έργο εκτελείται σε όλα τα μέτωπα του είναι σημαντικό. Είναι ένα έργο εξαιρετικά δύσκολο, και εξακολουθεί να έχει δυσκολίες αλλά τις ξεπερνάμε, είμαι πολύ αισιόδοξος”.

Ο Ν. ΤΑΧΙΑΟΣ

Για το ΒΟΑΚ ο κ. Νίκος Ταχιάος υφυπουργός Υποδομών τόνισε πως “οι πόροι που κατευθύνονται στην Κρήτη είναι πάρα πολλοί” ενώ στην ερώτηση μας για τις αντιδράσεις που υπάρχουν πχ. στο Ρέθυμνο για τη χάραξη του νέου δρόμου σχολίασε πως “πολλά από αυτά που γίνονται ακόμα δεν έχουν αφομοιωθεί από τον κόσμο γιατί χρειάζεται να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε δείξει τη διαθεσιμότητα μας να συζητήσουμε με όλους όσους επηρεάζονται τα έργα αυτά και τις τοπικές αρχές”, εκτιμώντας πως όποια προβλήματα διαπιστώνονται θα αντιμετωπίζονται.

Η ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη συνεχάρει τους διοργανωτές καθώς “πρόκειται για ένα συνέδριο τρομερού ενδιαφέροντος για την Κρήτης μας. Ουσιαστικά μαζεύτηκαν όλοι εδώ που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα για τις υποδομές, που για χρόνια της ονειρευόμασταν και σήμερα γίνονται πράξη, επενδύσεις σε όλους τους κρίσιμους τομείς και πάνω από όλα ένα ανθρώπινο δυναμικό που είναι σε θέση να διαχειριστεί επιτυχώς την ανάπτυξη αυτή. ”

Σε ερώτηση των “Χ.ν.” για τους φόβους που υπάρχουν ότι η ανάπτυξη αυτή δεν είναι βιώσιμη η κ. Μπακογιάννη απάντησε πως “το αντίθετο αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και το προστατεύει ουσιαστικά. Βλέπετε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για το Λαφονήσι, το Μπάλο, τα Φαλάσαρνα, τους ορεινούς όγκους, τα Λευκά Όρη. Κατεξοχήν θα προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον αυτό γιατί είναι η μεγάλη περιουσία της Κρήτης”.